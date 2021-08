Evacúan a los residentes de un edificio de condominios en Miami por considerarlo inseguro

Los residentes de un edificio de condominios en Miami fueron evacuados porque el edificio se consideró inseguro estructuralmente, lo que obligó a los funcionarios de la ciudad a ayudarlos a encontrar refugio temporal, dijo el martes un portavoz de la ciudad.

El condominio de 8 pisos en 5050 Northwest 7th Street tiene 138 unidades y a las personas que viven allí se les dio hasta las 8 a.m. del martes para salir de allí.

CONDO EVACUATED: An eight-story condominium in Miami has been evacuated after officials said the high-rise was structurally unsafe and ordered residents to leave. pic.twitter.com/peij9JRC7Q

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 10, 2021