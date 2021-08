Coinbase permitirá la compra de criptomonedas con Apple Pay en su plataforma por hasta $100,000 dólares

Una de las plataformas líderes en el comercio de criptomonedas, Coinbase, acaba de anunciar que permitirá la compra de criptomonedas en su sitio con Apple Pay.

Para ello Coinbase ha establecido algunas limitaciones en los montos a utilizar, por ejemplo para los retiros instantáneos hay un límite de $100,000 dólares como máximo, lo que convierte a esta plataforma en única al ofrecer este tipo de servicio.

— Coinbase (@coinbase) August 9, 2021