$600 millones de dólares en criptomonedas fueron robados de una plataforma de intercambio, la mayor cantidad de dinero jamás robada en criptoactivos

Hasta ahora se puede decir que este es el mayor robo de criptomonedas de la historia. Y fue hecho a la plataforma Poly Network por un hacker que vulneró la seguridad de la misma haciéndose con $600 millones de dólares. Así lo informó la cuenta de la cripto plataforma en sus redes sociales.

Enseguida la plataforma de criptomonedas explicó a sus usuarios que “una vulnerabilidad” de sus sistemas permitió que un ciber ataque en el que se perdieron fondos millonarios.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021