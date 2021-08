Esta es la razón por la que Kim Kardashian se considera una madre “débil”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras el despegue de su carrera gracias al reality show “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian ha optado por emprender nuevos retos; desde su faceta como empresaria con su línea de maquillaje y fajas, hasta su carrera como abogada. Sin embargo, para la socialité está más que claro que su rol más gratificante ha sido ser mamá, aunque en ocasiones se considere “débil”.

A través de redes sociales, Kim ha demostrado que sus hijos son su adoración y no escatima en gastos cuando se trata de hacerlos felices. Sin embargo, esto no siempre ha sido bueno, pues según sus propias palabras, le cuesta mucho trabajo decirles “no”.

En una reciente entrevista con la revista Parents, la famosa de 40 años reconoció que tiene un largo camino que recorrer para poder ser “estricta” con sus hijos, pues con una simple mirada de North, Chicago, Saint o Psalm, se derrite.

“Cuando mis hijos quieren algo, por lo general dulces, me miran directamente a los ojos y me atraviesan. Por lo general, me rindo y les doy lo que quieren“, contó la empresaria.

A pesar de dicha “debilidad”, Kim Kardashian resaltó las cualidades que desarrollo luego de convertirse en madre, siendo la paciencia una de las más importantes: “No me estreso demasiado ni me impaciento, lo que creo que definitivamente es un superpoder cuando tienes tres hijos de cinco años o menos corriendo”.

De hecho, la también influencer destacó que le encanta sacar el lado juguetón y creativo de sus hijos. Por esta razón, los motiva a realizar actividades al aire libre y entre ellos a pesar de ser de distintas edades, esto para fortalecer sus lazos de hermandad.

“Se llevan muy bien y se aman mucho. Me recuerda a cuando crecí con Kourtney, Khloé y Rob. Hay algo tan especial en tener una gran familia (…) Es increíble ver a mis hijos crecer y convertirse en personas. Los llevo afuera tanto como puedo y soy buena creando actividades para ellos. Siempre están practicando deportes o trabajando en proyectos”, finalizó.

Kim Kardashian y Kanye West dieron la bienvenida a su primera hija, North West, en 2013, luego de un año de relación. Tras dicho acontecimiento, la pareja decidió darse el “sí” en el altar y frente a sus familiares y amigos en una lujosa ceremonia que se llevó a cabo en París y que costó alrededor de 12 millones de dólares.

Te puede interesar: