Biden respalda a Gavin Newson y pide a los californianos que voten “no” en la elección revocatoria

El presidente Joe Biden instó a los votantes de California a votar “no” en la próxima votación revocatoria que podría destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom de su cargo.

“El gobernador @GavinNewsom está conduciendo a California a través de crisis sin precedentes; es un socio clave en la lucha contra la pandemia y ayuda a reconstruir mejor nuestra economía”, tuiteó Biden desde su cuenta personal. “Para mantenerlo en el trabajo, los votantes registrados deben votar no en la elección de destitución antes del 14 de septiembre y hacer que California siga adelante”.

Gov. @GavinNewsom is leading California through unprecedented crises—he's a key partner in fighting the pandemic and helping build our economy back better. To keep him on the job, registered voters should vote no on the recall election by 9/14 and keep California moving forward.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 13, 2021