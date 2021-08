Los 9 clubes que abandonaron la Superliga regresan a la ECA

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes (ECA) ha aprobado la solicitud de los nueve equipos que abandonaron la llamada ‘Superliga‘ para mantener su afiliación a este organismo, con lo que se completa su reintegración.

Según un comunicado emitido este lunes por la ECA, tras recibir las solicitudes en las que se pedía al Consejo que entendiera retirada sus anteriores peticiones de renuncia de abril de 2021, se ha decidido que los siguientes clubes mantengan su afiliación ordinaria a este colectivo para el actual ciclo 2019-2023: Milan, Arsenal, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham.

“En su decisión, y después de un exhaustivo proceso de reanudación del compromiso por parte de los clubes y de reevaluación por parte de la ECA durante los últimos meses, el Consejo Ejecutivo de la ECA tomó en consideración el reconocimiento por parte de los clubes de que el llamado proyecto de la Superliga Europea (“Proyecto ESL”) no era de interés para la comunidad futbolística en general y sus decisiones públicamente comunicadas de abandonar por completo dicho Proyecto ESL”, indica.

“El Consejo de la ECA también reconoció la voluntad declarada de los clubes de participar activamente con la ECA en su misión colectiva de desarrollar el fútbol de clubes europeo, en interés abierto y transparente de todos, no de unos pocos”, apunta en su comunicado.

Este acuerdo de reintegrar a los nueve clubes, continúa, “marca el final de un episodio lamentable y turbulento para el fútbol europeo y se alinea con el enfoque incesante de la ECA para fortalecer la unidad en el fútbol europeo”.

The ECA Executive Board has agreed that the following clubs will retain their ECA ordinary membership for the current 2019-23 ECA membership cycle: @acmilan, @Arsenal, @ChelseaFC, @Atleti, @Inter, @LFC, @ManCity, @ManUtd & @SpursOfficial https://t.co/maP5t5zLo6

— ECA (@ECAEurope) August 16, 2021