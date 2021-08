La felicidad de Larry Hernández por volver a ejercitarse, después de haber estado delicado a causa de COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Larry Hernández había preocupado a sus seguidores luego de que él mismo revelara que se encontraba en grave estado de salud. Sin embargo, ahora volvió a disfrutar de uno de sus momentos favoritos del día y lo compartió con sus seguidores de redes sociales.

A casi un mes de haber revelado que se encontraba enfrentando una dura batalla contra el COVID-19 junto a su familia, el cantante de regional mexicano ya se encuentra completamente recuperado, por lo que no dudó en expresar su felicidad debido a que finalmente logró retomar su actividad física.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde el pasado lunes 16 de agosto reapareció montando bicicleta y se mostró de mejor ánimo en compañía de su sobrino.

“Un día muy especial porque pude empezar a ejercitarme y aparte conviví con mi sobrino Albertito que viene de visita de Pueblos Unidos Sinaloa“, escribió al pie de la serie de imágenes que registraron cerca de 60 mil “me gusta”.

Además de una lluvia de felicitaciones por su rápida recuperación y cientos de muestras de cariño, la publicación dividió opiniones, ya que algunos usuarios pusieron en duda su enfermedad, argumentaron que se había recuperado demasiado rápido y que no era recomendable que se ejercitara a pocos días de haber estado tan delicado como lo reportó.

“Que bárbaro… el covid no me dio tan fuerte como a ti… y dure bastante tiempo en recuperarme y volver a respirar al 100 y tu ya andas en bici“, “Bastante rápido te estas recuperando, una persona con el solo hecho de requerir asistencia de un concentrador de oxigeno como lo tenía según el no se recupera así de la noche a la mañana mucho menos para gritar y cantar como lo hace“, “¿Y no que estabas grave del covid19?“, escribieron algunos usuarios.

Esta no ha sido la única prueba de su notable mejoría, ya que poco después de abandonar el hospital reapareció cantando, dejando claro que ya no presenta dificultad para respirar.

Ante la serie de especulaciones, el cantante compartió un video en el que explicó que para él es más importante retomar sus actividades en lugar de pasar lamentándose.

“Tanto futbolistas, gente que trabaja y gente común y normal que tiene compromisos, no toda la vida va a estar: ‘ay es que me enfermé, no puedo trabajar’. ¡No señores!“, dijo en la grabación que compartió a través de las historias de la misma red social.

