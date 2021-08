Consumidores de Costco aseguran que hay escasez de papel higiénico y otros productos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace varios meses diversas tiendas minoristas han tenido que batallar con el desabasto de productos, los cuales van desde comida a productos de limpieza. Las autoridades y los ejecutivos de las firmas minoristas han dicho que esto tiene que ver con la afectación que ha sufrido la cadena de suministro por la pandemia.

Desde hace unos días, clientes de Costco han externado que cuando asisten a alguna de las sucursales de la empresa minorista, están notando que hay una escasez de papel higiénico, toallas de papel, agua y varios otros comestibles, así como también algunos de los artículos esenciales para el hogar.

De acuerdo con FOX, los clientes han dicho que faltan productos en los estantes de las tiendas y se quejan en redes sociales sobre artículos que están agotados, lo que recuerda a los días durante la primera etapa de la pandemia cuando los consumidores generaron un desabasto al comprar masivamente.

Pero el desabasto quizá es más profundo de lo que se piensa, ya que según un reporte de Eat This, Not That, se informó que hay escasez de alimentos para perros enlatado, tampoco hay papas fritas, aceites, nuggets de pollo congelados y salsas de la marca Costco en diversas ubicaciones.

Eat This, Not That señaló que algunas tiendas de Costco implementaron un límite de compra en cinco cajas de cualquier marca de agua. Hasta ahora ningún representante de la famosa marca minorista se ha manifestado al respecto, pero las quejas sobre el desabasto ahí están.

Desde que se dio luz verde para que los comercios abrieran de forma masiva, diversos ejecutivos de marcas externaron que existía un reto para toda la industria minorista, garantizar el stock de los productos. La escasez que se está viviendo en el mundo minorista ha sido un dolor de cabeza para las marcas.

A finales de mayo, La Opinión dio a conocer que los ejecutivos de Costo tenían una severa preocupación por la inflación que se vive en el país, la cual tiene que ver con el desabasto de algunos productos. Richard Galanti, director financiero de la compañía dijo que “esto continuará la mayor parte de este año”.

El ejecutivo explicó que a lo largo de los meses han estudiado el fenómeno inflacionario exponiendo que “hay una variedad de presiones que nosotros y otros estamos viendo. Los factores inflacionarios abundan. Incluyen costos laborales más altos, costos de flete más altos, una mayor demanda de transporte”.

