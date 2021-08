Tormenta Tropical Henri toca tierra cerca de Westerly, Rhode Island, al noreste de EE.UU.

La tormenta tropical Henri tocó tierra cerca de Westerly, en Rhode Island (noreste de EE.UU. ), con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Viento, marejada ciclónica y lluvias son los efectos de Henri que se están ya notando en la costa del estado de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra (noreste de EE.UU.), una región formada por los estados de Vermont, New Hampshire, Maine, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island En 30 años esa zona no había sufrido el impacto directo de un ciclón.

12:15 PM EDT update: Tropical Storm #Henri makes landfall near Westerly, Rhode Island, with maximum sustained winds of 60 MPH and central pressure of 989 mb https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/7uL0NJ9PYk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2021