Hombre de 20 años murió en accidente de tránsito en el área de Los Ángeles

Un hombre de 20 años murió la noche de este domingo en un accidente de tránsito en el vencindario de Los Feliz, en el área de Los Ángeles.

Una mujer de 18 años resultó gravemente herida en el percance, que ocurrió a las 9 p.m. en North Vermont y Franklin Avenue, en las cercanías de Hollywood.

UPDATE: A man was killed and a woman was critically hurt when a Corvette crashed on Franklin Avenue in Los Feliz Sunday night. https://t.co/HKnu512po6 pic.twitter.com/HjPSkwN28U

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 23, 2021