Tras mucho tiempo de espera, ya hay fecha de estreno para “James Bond: No time to die”

Luego de varios retrasos gracias a la pandemia por coronavirus, la esperada cinta “James Bond: No time to die” ya cuenta con fecha de estreno, y… ¡está a la vuelta de la esquina!

Originalmente, la película protagonizada por Daniel Craig estaba programada para su llegada a los cines el pasado abril del 2020, pero por la contingencia sanitaria mundial su estreno se vio retrasado en repetidas ocasiones hasta el sol de hoy.

Por esta razón, a través de un breve pero contundente mensaje en redes sociales, la producción de “James Bond: No time to die” reveló que el estreno se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre del 2021 en Londres, Inglaterra y a partir de ahí, la película comenzará a proyectarse en cines de todo el mundo.

Hasta el momento solo se ha hablado de un estreno en cines y si bien no se ha confirmado su incursión en el catálogo de alguna plataforma digital, la idea se ve lejana. Esto debido a que los productores Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson, se han mostrado resistentes al tema.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f

— James Bond (@007) August 20, 2021