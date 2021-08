Laura Flores confirma su recuperación de Covid-19: “A darle al baile”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de varias semanas de batalla contra Covid-19, la actriz Laura Flores recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer que finalmente se recuperó de la enfermedad que ha cobrado la vida de casi cuatro millones de personas alrededor del mundo.

A través de su cuenta oficial, la actriz de “Al Diablo con los Guapos” compartió un breve video en el que reveló que se encuentra mejor que nunca y ya recuperada de su contagio por coronavirus: “Recuperada del Covid-19 Gracias Dios!! ahora darle al baile”, escribió.

En el video se aprecia a una Laura Flores al natural y sin ninguna gota de maquillaje, pero muy contenta de por fin volver a los proyectos que se quedaron pausados tras su diagnóstico.

“Hola, ¿Cómo están? bueno, yo estoy super activa haciendo mucho ejercicio… estoy muévelo muévelo, les va a encantar la sorpre nueva que ya viene en ‘Así se baila’. Les mando un beso que dios me los bendiga y vamos a moverlo”, dijo en el clip que ya ha recaudado más de 20 mil reproducciones.

Recordemos que la famosa compartió las noticias de su resultado positivo al virus SARS-CoV-2 hace algunas semanas, y durante su comunicado exhortó a la población a vacunarse, pues eso había hecho que sus síntomas no fueran tan graves.

“De repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien tomando en cuenta de que existe gente que se encuentra hospitalizada“, detalló Laura Flores en su momento.

“Reitero que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo. Ya dejen de dudar, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no jueguen con su salud”, agregó.

