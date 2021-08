“No es fácil ser sicario y sus familias son las que más sufren”, mujer lamenta muerte de Comandante Wawalón del Cártel del Noreste

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La muerte del Comandante Wawalón presunto narcotraficante y jefe de plaza del Cártel del Noreste (CDN) en el municipio de Colombia en Nuevo León, uno de los Sicarios abatidos en el estado de Coahuila causó que una mujer lamentara su muerte en redes sociales.

Fotos: Así quedó el Comandante Wawalón del Cártel del Noreste; lideraba comando de 30 trocas https://t.co/kFRI2WDzV3 pic.twitter.com/rUVLkpramx — El Diario Nueva York (@eldiariony) August 28, 2021

“El tiempo que jale contigo nunca te portaste mal conmigo se te extrañará ver zumbar por Colombia, DEP comandante wawalon 26/98/21”, (sic) escribió en la primer publicación.



“Fue feo se te extraña en la cuadra que pasó si apenas éramos unos niños recuerdo k todas las noches salíamos a la cuadra loco cuando me dieron la noticia no me la creía o cuando ibas a la diana Laura y te pagabas cosas, haces tanta falta nuestro barrio voluntad 3. Pero ya estás a lado de tu mamá aquí abajo tu hermano cuida de tu niña, uno sabe dónde nace pero nunca dnd acaba. Feo se te va a extrañar al rato nos topamos aya arriba” (sic). Señaló la mujer junto con fotos del hombre abatido por autoridades.

“¿El Sicario? Un sicario es aquel que sale de su casa dejando familia… pa salir a trabajar para que a su familia no le falte nada no están en fechas importantes, ellos sales siempre encomendados a Dios para que los cuide para regresar bien a su casa..

Pasan hambre pasan frío aguantan no es fácil ser sicario y cuando ya no están sus familias son las que más sufren no los tachen de malos sin antes de saber por todo lo que pasan, ellos salen con el miedo de si regresarán a sus casas abrasar a sus familias, por eso primero piensa por todo lo que pasan y ya después los tachan de malos” (sic), escribió la mujer en otra publicación.

Los hechos en los que perdió la vida el Comandante Wawalón, ocurrieron el miércoles 25 de agosto alrededor de las 19:00 horas (tiempo local) en la Carretera federal 2 Nuevo Laredo-Piedras Negras, en el sitio conocido como la Brecha del Gas.

Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública coahuilense señala que los civiles armados iniciaron un ataque a balazos, el cual fue repelido por los elementos de seguridad estatal.

