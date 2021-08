Terrible pronóstico: Estados Unidos puede llegar a 100,000 muertes más por Covid-19 en diciembre

Con casi 100,000 estadounidenses hospitalizados con Covid-19, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y los nuevos casos de infecciones aumentando entre la población no vacunada, es posible que otras 100,000 personas hayan muerto a causa del coronavirus en diciembre, según un modelo reciente de la Universidad de Washington.

El pronóstico dado a conocer por investigadores de la Universidad de Washington predice que muchos más estadounidenses morirán de Covid-19 en los próximos meses, si no se cumplen las medidas para prevenir más infecciones, como la vacunación contra Covid-19 o el uso de mascarillas.

Los datos del pronóstico de muertes por Covid/19 son del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), uno de los pronosticadores de más larga duración durante la pandemia de coronavirus, como parte de su último informe publicado el 25 de agosto.

En su escenario más probable, estiman que el pico actual de la pandemia de coronavirus alcanzará su punto máximo a principios o mediados de septiembre en cuanto a casos reportados, hospitalizaciones y muertes.

Y pronostican que alrededor de 100,000 personas en Estados Unidos morirán a causa de la pandemia entre ahora y principios de diciembre de 2021.

Sin embargo, también argumentan que, en el mejor de los casos, con una alta cobertura de mascarilla, estiman que se podrían prevenir 50,000 muertes.

Por supuesto, estas son solo proyecciones, y hay margen de variación, dependiendo de muchos factores relacionados con la propagación de la pandemia de coronavirus y nuestra respuesta a ella.

Actualmente, Estados Unidos registra más de 1,000 muertes por Covid-19 por día, principalmente entre personas no vacunadas.

“Lo que está sucediendo ahora es completamente predecible, pero completamente prevenible”, dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a Jake Tapper de CNN, diciendo que el resultado del modelo del IHME es posible, pero también se puede prevenir y lograr que esto no ocurra. “Sabemos que tenemos los medios con las vacunas para revertir esto”.

Alrededor de 80 millones de estadounidenses elegibles todavía no están vacunados, el mismo grupo que podría ayudar a revertir la pandemia, dijo Fauci.

