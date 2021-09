Horóscopo de septiembre 2021: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte en Virgo en la zona del trabajo implica que quizá tengas que tomar decisiones personales muy importantes. Ver bien qué y con quién es la gran tarea en este sector de tu vida en donde los cambios van a ser inevitables. Si no buscas hacerlos por tu propia voluntad, sucesos inesperados te van a empujar a desplegarlos para crecer.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en casa doce, vas a revisar dependencias y apegos con tu familia y con el pasado. Cuídate en asuntos inmobiliarios, hasta el 15 puede haber trabas como parte del aprendizaje. No canceles ninguna operación, pero asesórate con la persona adecuada.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, evidencias clarísimas sobre el tipo de trueque emocional que estableces. En los temas del amor, no vas a poder mirar para otro lado. La realidad te va a empujar a actuar en consecuencia de eso que hay.

EL DESAFÍO. Abrirte de proyectos que no te representen.

LA OPORTUNIDAD. Se amplían tu saber y tu conciencia.

TU ALIADO. Libra sabe cómo seducirte.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Personas altamente positivas y de muy buena energía le van a dar vuelo a la expresión de tu creatividad. Se potencian tu autoafirmación y la manifestación de tu individualidad en lo que haces. Además, aumento de sueldo. Si eres independiente, una maravillosa sorpresa para tu economía a partir del 16.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Planes y proyectos para renovar tu hogar, ¿o quizás una mudanza? Con Urano inyectando cambios en tu signo y con la Luna en la zona acuariana de tu rueda zodiacal, cambios internos inminentes se van a ver reflejados en tu refugio y en tu casa.

AMOR Y SEXO. El amor va a estar siendo muy pensado. Puede haber contradicciones o algo puede gustarte y algo no en la relación que tienes. Sal del argumento, dale lugar a la expresión genuina de lo que sientes. Si te plantas en ese lugar, se disipan todas las dudas.

EL DESAFÍO. Soltar los miedos al cambio.

LA OPORTUNIDAD. Tu búsqueda espiritual encuentra un camino.

TU ALIADO. Sagitario te da nuevas respuestas.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en la zona más alta de tu mapa, una corriente de sensibilidad profunda va a atravesar tu energía lúcida y mental. Vas a desplegarte plenamente en la nueva actividad que vienes encarando con la señal clara de que vas por el camino que vienes buscando desde hace mucho tiempo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En la relación con hermanos, las cartas sobre la mesa. Llegó el mejor momento para poner en orden cuestiones legales relacionadas a una propiedad familiar, a una sucesión o a herencias o legados. No postergues.

AMOR Y SEXO. Más compromiso y consistencia en una relación que es verdadera o el final de un vínculo que no es para ti. El universo te va a proponer mejor energía en el amor haciendo primero la tarea de sacarte las anteojeras para ver y actuar en consecuencia.

EL DESAFÍO. Con tu talento, hacer servicio a lo colectivo.

LA OPORTUNIDAD. Concretas algo que va a ser absolutamente transformador.

TU ALIADO. Piscis te ayuda a rescatar la memoria.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Los contactos y las conexiones que logres establecer en este tiempo van a dar pie a que crezcas en tu profesión. No desestimes ningún encuentro. Si te atreves a expresarte genuinamente sin pudor, eso que haces va a convocar a muchos y va a ser aplaudido. Comunicar con la autoridad de tu talento es la estrategia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Júpiter y Neptuno en nueve, desarrollas una visión más amplia. Tus concepciones se van afianzando con consistencia y también con flexibilidad. En compañía de otros (incluso de otros que no piensan como tu), descubrirás tu propia transformación interior.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, vas de frente y sin corazas, esto genera potencia y alegrías con tu amor. A partir de ahora, un universo afectivo real lleno de colores.

EL DESAFÍO. Sanar tus miedos.

LA OPORTUNIDAD. En tu trabajo, enormes satisfacciones y respuestas a tu entrega y generosidad.

TU ALIADO. Virgo te ayuda a ordenar papeles, agenda y tu parte terrenal.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en la zona dos (la materia), vas a tomar decisiones importantes respecto de tus recursos en todo sentido. El mejor camino es aprovechar el impulso de este planeta para enraizarte con más autonomía. Quedarte en la comodidad va a generar situaciones de tensión que te van a empujar a ser más independiente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en Piscis en tu casa ocho, una incursión en tu sótano emocional te va a permitir entender de dónde vienen algunos viejos hábitos y algunos miedos para soltarlos sin más. Además, cambios en casa y/o en la estructura familiar.

AMOR Y SEXO. Charlas importantes y muy buenos planes para compartir en pareja. Los afectos vienen con más compromiso. Si no estás en una relación y quieres tenerla, “piénsate” en compañía, tus pensamientos se materializan rápidamente todo este mes

EL DESAFÍO. Escuchar la otra campana sin enojo.

LA OPORTUNIDAD. Tu capacidad de acción, a pleno.

TU ALIADO. Acuario te aliviana de cargas pesadas.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en tu signo, a tu energía mesurada y reflexiva se le van a sumar urgencia y una inquietud tensa e intensa que te va a dejar en estado de alerta hasta mientras duermes. Buen momento para eliminar con potencia lo que consideres objetable sin pensarlo dos veces (lo que sea, desde una relación hasta un zapato).

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. El acontecimiento concreto de este mes: la realización de un objetivo laboral que venís esperando formalizar desde hace tiempo. En un evento de trabajo, tu exposición es altamente valorada. A partir del 18, el esfuerzo implementado trae logros y alegrías.

AMOR Y SEXO. Con Júpiter y la Luna en la zona de las relaciones, vas a estar experimentando con tu amor expansión y cercanía. Pero ojo con la tendencia a querer convertir a tu pareja en alguien que no es.

EL DESAFÍO. Reconocer lo que no te permite avanzar.

LA OPORTUNIDAD. Cambios muy a favor en tu imagen proyectada en lo social.

TU ALIADO. Confía en Capricornio.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Pruebas dentro de relaciones laborales: compañeros, jefes, colaboradores (esto también en tu casa). Energías de agua en la zona de lo cotidiano requieren que revises cómo lo encaras y que hagas cambios en la relación con tu entorno.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Mes para trabajar internamente dudas y contradicciones. La confusión va a ser constitutiva, viene para ayudarte a tener más claridad. No te asustes, no la desestimes, úsala de trampolín para tener más luz sobre algo.

AMOR Y SEXO. Vas a tener mucha conciencia de lo que depositas en tu pareja o en otros, tal vez te sientas supeditada a decisiones que no son del todo tuyas. Todo se equilibra si actúas en consecuencia de lo que genuinamente sentís sin miedo a quedarte “sin nadie”.

EL DESAFÍO. Cuida tu alimentación y tu descanso.

LA OPORTUNIDAD. Promocionar lo que haces con los mejores resultados.

TU ALIADO. Géminis te conecta con alguien que va a marcar para vos un antes y un después.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Vas a estar integrando a tu vida condiciones que van a aportarte alegría y gratificaciones. Puede haber proyectos placenteros con amigos y con hijos, perspectivas vinculadas con el arte. Si eres creativa, es el momento perfecto para hacer muestras y presentaciones. Atenta: quizá también recibas algún premio.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Hasta el 19, algunas demoras o complicaciones en firmas de acuerdos, en trámites, en asuntos legales. Cuida fechas de audiencias y los términos en la presentación de escritos. Además, ¿noticias de casamientos, embarazos, nacimientos en la familia?

AMOR Y SEXO. El nuevo ciclo en el amor que vienes transitando no solo se traduce en un absoluto bienestar interior, también genera excelente vibración en la totalidad de tu campo energético. Con tu pareja, todo listo para disfrutar.

EL DESAFÍO. Algunos miedos salen a la luz. Encáralos, háblales y, entonces sí, suéltalos.

LA OPORTUNIDAD. Respaldo de alguien de autoridad.

TU ALIADO. Tauro te ayuda a evitar un error.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en diez, inicias un nuevo ciclo respecto de tus proyectos, de tu trabajo, de objetivos que vas a poder cumplir con esfuerzo, pero con muy buenos resultados. A lo largo de este mes, al fin llega la recompensa a tanta energía invertida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna y con Neptuno en la zona cuatro de tu rueda zodiacal, el vuelo de tu imaginación, absolutamente potenciado, y tus sueños, muy reveladores. Tenlos en cuenta, no los desestimes. En tu entorno vas a encontrar símbolos que te van a ir soplando por dónde ir.

AMOR Y SEXO. En el amor, la no dependencia es la que va a garantizar una mejor calidad de encuentros, con tu pareja y con todos. Céntrate en ti, que con tu energía vas a irradiar un magnetismo y, así, quien tenga que ser te va a encontrar.

EL DESAFÍO. Descubrí tu intuición, confía en ella.

LA OPORTUNIDAD. Das con el tratamiento perfecto para tu mayor bienestar personal.

TU ALIADO. Con Escorpio, una actividad compartida exitosa y disfrutable.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en la zona nueve de tu rueda zodiacal, se amplía tu campo de información. Contactos con personas de otras culturas podrían estimularte a pensar en encarar algo afuera (interior o exterior del país). Los viajes y la educación se convierten en trampolín de placer y de desarrollo personal.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Las metas laborales del mes incluyen lo social, definitivamente (pero va a ser muy importante la claridad con la que te comuniques). A partir del 16, se legaliza un contrato de trabajo, un proyecto personal, un título, un cargo ¿o incluso una sociedad?

AMOR Y SEXO. Estás de parabienes en los temas del amor. Es un mes que trae mucha sintonía y un entendimiento que trasciende el lenguaje verbal. Además, surgen proyectos para compartir en pareja que los desafían a ambos.

EL DESAFÍO. Mira bien todo lo que firmes, que va a ser vinculante por mucho tiempo.

LA OPORTUNIDAD. Decisión económica acertada.

TU ALIADO. Sagitario aporta objetividad.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte y Mercurio en ocho, tu atención va a estar puesta en todo lo compartido con otros: desde tu sexualidad hasta un negocio, tu economía o tus hijos. Es un mes ideal para sumergirte en ti e indagar tus temores a la entrega y también al descontrol.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. No vas a poder postergar una decisión familiar. ¿Dinero vinculado con inmuebles? Vas a estar arraigando más tu economía por temas referidos a una propiedad. Primero vas a tener que tener el coraje de aclarar algunos tantos con los tuyos. Tu atención va a estar puesta en la figura de tu mamá.

AMOR Y SEXO. Sin filtro y con total libertad, vas a estar expresándole a tu pareja todo, incluso eso que nunca creíste que ibas a ser capaz de contarle y compartir. La verdad es el recurso que va a conectarte con el amor (estés o no en pareja).

EL DESAFÍO. Soltar el miedo a meterte a fondo con tus duelos y sombras.

LA OPORTUNIDAD. Excelente propuesta laboral a partir del 16.

TU ALIADO. Virgo inspira confianza.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu signo, va a estar tan a flor de piel tu magia como esos aspectos que desconoces de ti y que más te cuesta ver (miedos, resistencias, dolores, deseos ocultos). No te pierdas la posibilidad de reconocerlos, de reconocerte, de cicatrizar heridas, de resiliencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Empeño, persistencia, compromiso y responsabilidad van a ser cualidades que se van a ver en la tarea que empeñas. Alegrías por un reconocimiento merecido y esperado. Cautela con papeles; un documento se puede perder, un trámite se puede demorar o complicar hasta el 19.

AMOR Y SEXO. Si vienes de un período de soledad, un encuentro de destino cambia tu situación afectiva y te llena de felicidad. Si ya estás en una relación, es con tu amor con quien vas a experimentar abundancia y expansión.

EL DESAFÍO. No aferrarte a tus enojos, salen para liberarte de ellos.

LA OPORTUNIDAD. Una propuesta creativa te entusiasma.

TU ALIADO. Capricornio, como siempre, tan cerca.

Por Ana Bilsky

