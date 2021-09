VIDEO: Poderosos tornados dejaron destrozos en Nueva Jersey

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Varios tornados fueron avistados este miércoles en la tarde por los ciudadanos de Mullica Hill en Gloucester County, Nueva Jersey. Los habitantes lograron captar en videos cuando el tifón se formó y se abrió paso entre árboles, vehículos y montañas. Hasta los momentos, no se han registrado heridos o lesionados por el fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional de Filadelfia confirmó la formación de un tornado cerca de la ciudad de Burlighton, en Nueva Jersey. Asimismo, advirtió a todos en la zona que se trasporten a un área segura.

El paso de Ida por el país dejó remanentes climatológicos que se traducen en fuertes lluvias, inundaciones y posibles formaciones de tornados en estados cercanos a Mississippi, Nueva Orleans y Nueva Jersey.

JUST IN 🚨 Massive tornado 🎥 by @ThunderThoden location: Mullica Hill, NJ. pic.twitter.com/FsgYfCFtP4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 1, 2021

Confirmed Tornado in the Burlington area getting ready to cross into Southern Bucks County. If you are in this warning, take cover now! For the latest info: https://t.co/LgidMYSCqN — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) September 1, 2021

El tornado avistado en Mullica Hill destruyó una gran cantidad de casas y vehículos en su paso por la zona. En un video, se puede ver perfectamente a una casa reducida a escombros producto del ciclón.

JUST IN 🚨 Multiple houses completely destroyed after massive tornado in Mullica Hill, NJ pic.twitter.com/djC9KID1ur — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 1, 2021

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy recomendó vía Twitter a todos los ciudadanos del estado a estar prevenidos debido a posibles tornados, lluvias fuertes o inundaciones.