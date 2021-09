Liliana Arriaga, “La Chupitos”, revela cómo fue el día que la corrieron de Televisa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar del cariño de la gente, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la carrera de la comediante Liliana Arriaga, conocida por su cómico personaje “La Chupitos”, pues no siempre ha sido bien vista por interpretar el papel de una mujer alcohólica.

En entrevista con el programa de espectáculos Venga la Alegría, la famosa destapó algunas de las dificultades a las que se ha enfrentado, incluyendo el rechazo y los ataques verbales de las que fue víctima por representar una de las adicciones más comunes, el alcoholismo.

“Fui atacada, muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir ‘Tomen’. O sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad”, destacó Liliana Arriaga.

Por otra parte, la actriz que interpreta a la famosa “Chupitos” destapó que una de las primeras veces que se vio duramente afectada por su personaje fue la ocasión en la que la corrieron de Televisa, hecho que ocurrió durante la dirección de El Tigre Azcárraga y cuando ella era muy joven e iba iniciando su carrera como comediante.

“Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían. Yo era nuevecita en esto. Entonces fue de ‘A ver, qué es lo que vas a decir’, entonces yo dije mi rutina”, señaló Arriaga.

“En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro. Yo veía mucho movimiento. Me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: ‘En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera'”, agregó.

Ante el duro comentario, Liliana Arriaga añadió: “Yo decía: ‘¿Cuál carrera?’. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí”.

