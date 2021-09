Segundo cheque de estímulo de California: cuántas personas recibirán el apoyo

La Junta de Impuestos de California (FTB) comenzó a enviar la primera tanda de una nueva ronda de pagos de cheques de estímulo el pasado 27 de agosto a más de 600,000 beneficiarios.

Durante las próximas semanas la agencia enviará nuevas tandas cada dos semanas a cerca de 9 millones de californianos que presentaron una declaración de impuestos en 2020.

La mayoría de los pagos de $600 dólares del segundo cheque de estímulo del estado de California han sido depositados a las cuentas bancarias de los contribuyentes a partir del miércoles 1 de septiembre.

A principios de este verano la legislatura de California aprobó una segunda ronda de cheques de estímulo para los residentes del estado que tienen ingresos menores a $75,000 dólares anuales como parte del Plan de Recuperación de California.

En esta ocasión los contribuyentes podrán ver un pago de entre $500 dólares y $1,100 dólares dependiendo de tus ingresos y si tienes un dependiente económico.

Se calcula que cerca de dos de cada tres familias de California recibirán un cheque de estímulo.

