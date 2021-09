El cohete Alpha de Firefly Aerospace explota frente a la costa de California

Un cohete no tripulado diseñado por la startup Firefly Aerospace para transportar satélites, explotó y se expandió como una bola de fuego frente a la costa de California tras sufrir una anomalía.

Se trataba del primer intento del cohete Alpha de Firefly Aerospace de tratar de alcanzar la órbita terrestre.

El cohete terminó su viaje sobre el Océano Pacífico a las 18:59 horas del jueves poco después de despegar desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg.

Por ahora un equipo de investigadores determinará la causa de la explosión.

El cohete transportaba una carga denominada DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission), que estaba compuesta por elementos de escuelas y otras instituciones, incluidos pequeños satélites y varias naves espaciales de demostración.

“Aunque no cumplimos todos los objetivos de nuestra misión, sí logramos varios de ellos: el encendido exitoso de la primera etapa, el despegue de la plataforma, la progresión a velocidad supersónica y obtuvimos una cantidad sustancial de datos de vuelo“, dijo Firefly en un comunicado.

Prior to entering the countdown, the Range cleared the pad and all surrounding areas to minimize risk to Firefly employees, base staff, and the general public. We are continuing to work with the Range, following all safety protocols.

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021