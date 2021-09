Mujer murió en tiroteo en la Autopista 210 en el área de Los Ángeles

Una mujer falleció este sábado en un tiroteo y un accidente vial en la Autopista 210 en la localidad de Arcadia, al noreste de la ciudad de Los Ángeles.

La Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) cerró durante casi ocho horas todos los carriles de la autopista en dirección este mientras los oficiales efectuaban las investigaciones.

#UPDATE: A death on the eastbound Foothill (210) Freeway in Arcadia Saturday has shut down part of the freeway for at least eight hours to allow the California Highway Patrol to conduct an investigation into the fatality. https://t.co/2mkQjFzeby

