Saturan enfermos de COVID-19 unidades de cuidados intensivos de hospitales en centro de California

Los enfermos por COVID-19 están saturando las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales en el Valle Central de California, anunció el Departamento de Salud Pública del estado.

Los centros médicos en la región de ocho condados del Valle de San Joaquín presentaron menos del 10% de camas de UCI para adultos durante tres días consecutivos, situación etiquetada por las autoridades como un “aumento”, lo que derivó en imponer reglas especiales anunciadas en agosto que requieren que hospitales cercanos acepten pacientes transferidos.

La variante Delta del virus SARS CoV-2 mantiene un amplio contagio entre residentes, principalmente entre aquellos que todavía no son vacunados contra el coronavirus.

Confirmed cases to date: 4,267,986

