Persecución en el Sur de Los Ángeles deja a un policía y un civil en el hospital

Un oficial de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y un peatón fueron heridos en una persecución que tuvo lugar en el sur de la ciudad en horas de la tarde. Hasta los momentos, las autoridades no han capturado al presunto sospechoso.

Alrededor de las 4:30pm, en Coliseum Street y West Martin Luther King Jr. Boulevard comenzó la persecución de un sospechoso con un vehículo presuntamente robado. En plena búsqueda a alta velocidad, un vehículo de la LAPD colisionó con un auto civil, lo que provocó que ambos sufrieran heridas leves.

Poco después, la persecución fue cancelada por la LAPD debido a la conducción sumamente peligrosa del sospechoso. Hasta los momentos, no hay mayor información disponible.

LAPD was involved in a crash while pursuing a stolen vehicle in South LA. Van Ness and Slauson, unclear if any officers were injured but an innocent person had to be taken to the hospital. Police called off the pursuit after the wreck and went into tracking mode @CBSLA pic.twitter.com/wpKtMaUx74

— Desmond Shaw (@RoadSageLA) September 7, 2021