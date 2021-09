Hombre hispano fue arrestado violentamente por alguaciles de Los Ángeles, en Palmdale

Un hombre hispano fue violentamente detenido por alguaciles de Los Ángeles después de ser detenido por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, la tarde de este sábado en la localidad de Palmdale.

Samuel Chávez Reyes, de 35 años, fue acusado de dos delitos menores por resistirse al arresto de un oficial, de acuerdo con un portavoz del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:15 p.m. en el estacionamiento de una tienda de licores.

Video shows L.A. County sheriff’s deputy striking man during DUI investigation – Los Angeles Times

Samuel Chavez Reyes, 35, was arrested and charged with two misdemeanor counts of resisting an executive officer. https://t.co/OeF6qVTp05

— Brenda Elia Lara (@BrendaEliaLara1) September 1, 2021