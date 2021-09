El verano de 2021 fue el más caluroso desde que hay registros, según NOAA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El período de junio a agosto de este año fue el más caluroso registrado en Estados Unidos, superando incluso el verano de la catástrofe del clima del “Dust Bowl” en 1936, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el jueves.

La temperatura promedio durante el verano meteorológico (de junio a agosto) para los Estados Unidos contiguos fue de 74.0 grados F, 2.6 grados F por encima del promedio, una temperatura que muestra un clima extremo en los estados continentales del país.

Esto técnicamente excede el calor récord del verano del “Dust Bowl” de 1936, pero la diferencia es extremadamente pequeña (menos de 0.01 de grado F) y esencialmente vincula el calor extremo de este verano al que sufrió Estados Unidos en el verano de 1936, que hasta ahora había quedado como el verano más cálido registrado en el país.

(1 of 7) #Summer 2021 neck and neck with Dust Bowl summer for hottest on record U.S. plagued by multiple deadly weather and climate disasters in #August MORE: https://t.co/OyVAbp8IQF @NOAANCEIClimate #StateOfClimate pic.twitter.com/ndM8vVBlFp — NOAA (@NOAA) September 9, 2021

En el verano de 1936 fue cuando un calor abrasador provocó la muerte de miles de estadounidenses y la pérdida catastrófica de las cosechas.

Un 18.4% récord de Estados Unidos contiguos experimentó temperaturas cálidas récord.

California, Idaho, Nevada, Oregon y Utah informaron cada uno de su verano más cálido registrado, y otros 16 estados tuvieron un verano entre los cinco más cálidos registrado.

Muchas áreas en el oeste permanecen bajo una advertencia de calor excesivo el jueves, incluidas partes del sur de Nevada, el Valle de la Muerte, el Valle del Río Colorado y el este del condado de San Bernardino, California, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Se esperaba que las temperaturas oscilaran entre 105 grados en Las Vegas y casi 120 grados en el Valle de la Muerte.

An Excessive Heat Warning continues for portions of Southern Nevada, Death Valley, the Colorado River Valley, and eastern San Bernardino county through 9PM PDT/MST this evening. Temperatures will range from 105 in Las Vegas to near 120 in Death Valley. Stay Cool!! pic.twitter.com/okwbTO0GNU — NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 9, 2021

Si bien vincular una sola ola de calor al cambio climático requiere un análisis de atribución extenso, las olas de calor en todo el mundo son cada vez más frecuentes, duraderas y peligrosas.

El verano más húmedo en algunos estados

El promedio total de precipitación de verano en el país fue de 9.48 pulgadas, 1.16 pulgadas por encima del promedio, lo que lo convierte en el octavo verano más húmedo en el registro histórico. Mississippi tuvo su verano más húmedo registrado, mientras que Alabama, Massachusetts, Michigan y Nueva York tuvieron un verano que se ubicó entre los cinco más húmedos.

Mientras tanto, Minnesota tuvo su séptimo verano más seco registrado.

Según el informe del Monitor de sequía de EE.UU. del 31 de agosto, aproximadamente el 46.6 % de los Estados Unidos contiguos estaba en sequía, un poco más que a principios de agosto.

Las condiciones de sequía se expandieron o intensificaron en el norte, el noroeste del Pacífico y partes de California.

September 7: Compare current drought conditions to those from the same time last year. https://t.co/hs7rCpQMsY #DroughtMonitor pic.twitter.com/3yp2iQoFQ0 — NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) September 9, 2021

Grandes desastres causados por eventos del clima

El huracán Ida azotó la costa del Golfo: el 29 de agosto, el huracán Ida tocó tierra como un huracán de categoría 4 cerca de Port Fourchon, Louisiana, con vientos sostenidos de 150 mph. Fue el segundo año consecutivo en el que un huracán de categoría 4 azotó Louisiana. Más de 1 millón de residentes, y todo Nueva Orleans, estaban sin electricidad. Grand Isle, Louisiana, sufrió un impacto directo: un 100% sin precedentes de viviendas sufrieron daños y casi el 40% quedaron casi o completamente destruidas.

Desastres por inundaciones: devastadoras inundaciones repentinas con múltiples muertes ocurrieron durante agosto por la tormenta tropical Fred en el oeste de Carolina del Norte, la tormenta tropical Henri en partes del noreste e inundaciones históricas de un complejo de tormentas eléctricas que se movieron por el centro de Tennessee. Desde finales de agosto hasta principios de septiembre, el huracán Ida también arrojó una cantidad extrema de lluvia en Louisiana y los restos del huracán sumergieron partes del noreste. Con 35 muertes causadas directamente por inundaciones, agosto fue el mes más mortífero por inundaciones en Estados Unidos desde el huracán Harvey en 2017.

Los incendios forestales arrasaron aún más en California: el incendio Dixie en el centro-norte de California se convirtió en el segundo incendio más grande en la historia del estado. El incendio de Caldor también creció rápidamente durante agosto, amenazando a las comunidades en South Lake Tahoe. La calidad del aire sigue siendo una preocupación debido a las crecientes concentraciones de cenizas en el aire y partículas finas del humo.