Elección revocatoria: Con un tuit, Barack Obama manifestó su respaldo al gobernador Gavin Newsom

En un tuit, el ex presidente Barack Obama manifestó su apoyo al gobernador de California, Gavin Newsom, días antes de las elecciones revocatorias en el estado.

Obama se dirigió a los californianos al decirles que su voto podría ser la diferencia entre proteger a nuestros hijos o ponerlos en peligro.

California! You’ve got a big choice to make by September 14, and everything is on the line. Your vote could be the difference between protecting our kids or putting them at risk; helping Californians recover or taking us backwards. Vote “no” on the Republican recall. — Barack Obama (@BarackObama) September 8, 2021

Obama les pidió a los residentes de California votar por el “no” a la revocación republicana.

Newsom también difundió en sus redes sociales un video y les pidió a los residentes de California escuchar al ex mandatario.

Listen to @BarackObama — California has a big choice to make on September 14th. Your vote could be the difference. Vote NO on the Republican Recall. There’s too much on the line to sit this one out. pic.twitter.com/U3cKDcRaVY — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 8, 2021

En su mensaje, Obama destacó la estrategia de Newsom en el tema de la vacunación contra el COVID-19 y cómo es que los republicanos intentan removerlo de su cargo.

El apoyo del ex presidente de Estados Unidos se unió a las manifestaciones de respaldo que Newsom ha recibido en días recientes.

La vicepresidenta Kamala Harris hizo una visita a California para expresarle su apoyo al gobernador, a quien calificó como un “líder nacional”.

Las senadoras Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) y Amy Klobuchar (demócrata de Minnesota), también demostraron su solidaridad con Gavin Newsom.

Californians, there’s only one week until the election. Be sure to return your ballots by 9/14 and vote NO!#StopTheRepublicanRecall pic.twitter.com/aBfhMsbqM0 — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) September 8, 2021

Se espera que el presidente Joe Biden se exprese en favor del gobernador de California a principios de la próxima semana, horas antes del día de las elecciones revocatorias.

