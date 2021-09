Elección revocatoria: Larry Elder suspendió su acto de campaña en Venice cuando le arrojaron huevos

Larry Elder tuvo que interrumpir su evento de campaña electoral en Venice, un vecindario de la ciudad de Los Ángeles, después de que se encontró allí con una multitud enojada y le arrojaron un huevo, según ABC 7.

El candidato republicano Larry Elder estuvo en el sur de California el miércoles para continuar su campaña para gobernador de California antes de la elección revocatoria que se realizará en el estado la próxima semana, pero tuvo que retirarse de Venice al inicio de su recorrido por el vecindario, cuando varios de los presentes protestaron por su presencia allí.

El candidato republicano a la gubernatura de California Larry Elder actualmente lidera las encuestas entre los 46 candidatos que se postulan para reemplazar al gobernador Gavin Newsom.

Elder pasó la mañana en el distrito de Fairfax votando, antes de abordar su nuevo autobús de campaña que lo llevaría a Venice. “Soy, con mucho, el líder de los candidatos en el lado de los reemplazos. Creo que aporto energía… entusiasmo. No estoy seguro de hasta dónde hubiera llegado esta elección revocatoria si Larry Elder no hubiera participado”, dijo, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

Pero cuando Elder llegó a Venice para recorrer un campamento de personas sin hogar, los que viven en el campamento de Sunset y 3rd. se enojaron al ver allí al candidato republicano a gobernador. Y le arrojaron un huevo a Elder a medida que la multitud crecía, gritando insultos contra él.

#HappeningNow – the homeless who live on Hampton and 3rd Ave in #venice don’t seem happy to see @larryelder – some are shouting at him to leave and now following him as he tours an encampment @ABC7 pic.twitter.com/CLMVwKskES

El recorrido se interrumpió y Elder fue escoltado a un vehículo que lo esperaba, y su seguridad se lo llevó a otro lugar en Venice.

Después, Elder dijo a ABC 7 que no le preocupaba su seguridad. “La gente está enojada. La gente está furiosa. La gente está mentalmente enferma. Este problema debe solucionarse, y Gavin Newsom lo ha empeorado”, dijo.

En el Área de la Bahía, Elder fue un objetivo al que se refirió Gavin Newsom, quien reunió a sus partidarios junto con la vicepresidenta Kamala Harris, en un acto de apoyo a su gubernatura ante la elección revocatoria.

“Ellos piensan que si pueden ganar en California, pueden hacerlo en cualquier lugar. Bueno, les mostraremos que no vas a lograr esto, no aquí, nunca”, dijo Harris durante un mitin.

La elección revocatoria en California incluso llamó la atención del presidente Barack Obama, quien se pronunció el miércoles apoyando a Newsom.

California! You’ve got a big choice to make by September 14, and everything is on the line. Your vote could be the difference between protecting our kids or putting them at risk; helping Californians recover or taking us backwards. Vote “no” on the Republican recall.

— Barack Obama (@BarackObama) September 8, 2021