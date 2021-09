La mejor marca de hamburguesas congeladas en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las hamburguesas y los hot dogs son una comida icónica de Estados Unidos. Las hamburguesas congeladas son una opción rápida y asequible para preparar en casa cuando no hay el tiempo de preparar hamburguesas desde cero o cuando no es posible ordenarlas de tu restaurante favorito de comida rápida.

Para saber cuáles son las mejores hamburguesas que puedes encontrar en las tiendas revisamos las calificaciones realizadas por Eat This Not That, Kitchen Perfect y conocedores de hamburguesas. Entre las características a evaluar además del sabor, estuvieron la nutrición y tamaño, así como la apariencia y consistencia.

5 buenas opciones de hamburguesas congeladas

1. BUBBA Burger Angus

Las hamburguesas Bubba Burger son muy populares que de acuerdo a Kitchen Perfect son una excelente empanada de carne molida que sabe muy bien y se cocina fácilmente. Las BUBBA USDA Angus Beef tienen sabor y calidad. No es alta en sodio y no tiene carbohidratos.

Tienen una textura cercana a las hamburguesas hechas desde cero. Las hamburguesas Angus BUBBA se pueden cubrir con casi cualquier cosa, pero una de las mejores combinaciones es tocino, champiñones salteados y queso suizo. También van muy bien con los ingredientes habituales como lechuga, tomate y cebolla.

En una hamburguesa de un tercio de libra hay 26 g de proteína, 430 calorías, 35 g de grasa (15 g de grasa saturada), 90 mg de sodio y 0 g de carbohidratos.

2. Nature’s Rancher

Estas hamburguesas Angus de Nature’s Rancher estan hechas con carne de animales 100% alimentada con pasto, criados sin antibióticos ni hormonas añadidas. Son bajas en sodio y con 0 carbohidratos.

Estas hamburguesas son tan buenas que Eat This Not That señala que los probadores casi se sorprendieron por lo deliciosa que era esta hamburguesa: “Es inusual tomar un bocado de una hamburguesa y realmente probar la carne”.

Las hamburguesas de un cuarto de libra aportan tienen 19 g de proteína, 290 calorías, 23 g de grasa (9 g de grasa saturada), 75 mg de sodio, 0 g de carbohidratos.

3. Tribali Foods estilo mediterráneo

Estas empanadas de carne de res estilo mediterráneo presumen estar hechas de carne orgánica de animales 100% alimentadas con pasto sin aglutinantes, rellenos y conservantes. Son hamburguesas muy condimentadas y un sabor carnoso un poco salado, pero que Kitchen Perfect califica como muy sabrosas.

Eat This Not That señala que esta carne combina muy bien con notas ácidas y herbales, ingredientes frescos como la cebolla y el tomate le van perfecto. Son un producto bajo en carbohidratos.

Cada hamburguesa de un cuarto de libra tiene 220 calorías, 17 g de proteína, 15 g de grasa (6 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 470 mg de sodio, 5 g de carbohidratos (2 g de fibra, 1 g de azúcar).

4. Moran’s

Las hamburguesas de Moran’s son tiernas y jugosas. El fabricante señala que utiliza solo carne de res cortada a mano y todos los ingredientes son naturales. Se trata de hamburguesas delgadas y pequeñas que se cocinan rápidamente.

En cada pieza de un tercio de libra hay 28 g de proteína, 320 calorías, 23 g de grasa (9 g de grasa saturada, 1.5 g de grasas trans), 100 mg de sodio y 0 g de carbohidratos.

5. Kirkland

Si eres un comprador al por mayor, puedes obtener las hamburguesas congeladas de la marca Kirkland de Costco como una opción decente.

Burger Beast le dijo a Mashed que las hamburguesas Kirkland son algunas de las mejores del mercado. “Estas hamburguesas (son)… definitivamente la mejor opción para una fiesta… Solo asegúrate de usar un buen condimento de asador para darle vida a la hamburguesa”.

Las hamburguesas de un tercio de libra tienen 28 g de proteína, 320 calorías, 23 g de grasa (9 g de grasa saturada, 1.5 g de grasas trans), 100 mg de sodio y 0 g de carbohidratos.

