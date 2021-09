Steph Curry, de la NBA, firma acuerdo con la plataforma de criptomonedas FTX después de pedir un consejo en Twitter

Después de que la estrella del baloncesto Stephen Curry escribió en su cuenta de Twitter que acababa de entrar en el mundo de las criptomonedas y de pedir un consejo a sus seguidores, Curry anunció que se asociaba con FTX, una plataforma de criptomonedas de rápido crecimiento dirigida por Sam Bankman-Fried..

“Estoy encantado de asociarme con una empresa que desmitifica el espacio de las criptomonedas y elimina el factor de intimidación para los usuarios”, dijo Curry a través de un comunicado, señalando que la asociación marca su primera inversión en el espacio de las criptomonedas.

Just getting started in the crypto game…y'all got any advice??

— Stephen Curry (@StephenCurry30) September 7, 2021