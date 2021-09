Vuelo 93 de United Airlines: los últimos minutos del único avión que se mantenía en el aire el 9/11

La mañana del martes 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Cuatro aviones fueron secuestrados por integrantes de la organización terrorista al Qaeda para dirigirlos cómo misiles a cuatro edificios emblemáticos de Estados Unidos, uno de ellos fue el vuelo 93 de United Airlines.

A las 8:42 horas el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, cuyo destino era la ciudad de San Francisco. Sufrió un atraso de 42 minutos por el tráfico en tierra , sin embargo, logró partir con siete miembros de la tripulación y 37 pasajeros, entre los cuales había cuatro secuestradores, y no cinco como en los otros tres aviones.

La toma de la cabina del Vuelo 93 de United comenzó 46 minutos después del despegue, que según las investigaciones, fueron decisivos en el desenlace fatal de la aeronave.

Fue a las 9:28 cuando el capitán del UA93 gritó “¡Mayday!”, según revelaron los registros de la caja negra en medio de sonidos de forcejeo.

Los cuatro atacantes amenazaron a la tripulación diciéndoles que el avión lleva una bomba, tomaron el control y los pasajeros fueron llevados al fondo de la aeronave.

Los registros marcan que los pasajeros hicieron al menos 37 llamadas a través de los teléfonos celulares y del avión explicando que los secuestradores no se preocupaban por verlos hablar y pedir auxilio. Fue esa la manera en que los pasajeros se enteraron del ataque de las Torres Gemas en Nueva York y del posible destino que les deparaba en caso de que no actuaran rápido.

A las 9:42 de la mañana el Vuelo 93 de United era el único avión que se mantenía en el aire secuestrado. A las 9:57 una de las llamadas de las que se tiene registro uno de los pasajeros confesó que habían decidido rebelarse contra los secuestradores para intentar recuperar el control.

Se escuchó decir a uno de los pasajeros: “todos están corriendo para la primera clase. Tengo que cortar. Adiós“.

Eran las 10:03 y habían pasado 6 minutos desde que los pasajeros intentaron tomar la cabina de vuelo. La caja negra reveló gritos y ruidos de forcejeo en la puerta y vidrios rompiéndose mientras Riad Jarrah, uno de los secuestradores piloteaba la aeronave.

Aún les quedaban 20 minutos para regresar a Washington D.C., el objetivo del destino que tenían los secuestradores para la aeronave. Los terroristas se dieron cuenta y discutieron si debían “bajar” el avión o mantenerse volando. En las grabaciones se escuchó: “Sí, deja todo y destrúyelo, destrúyelo, destrúyelo”.

Fue entonces cuando el Vuelo 93 de United comenzó a perder altitud mientras los pasajeros continuaban con su lucha de abrir la puerta de la cabina de vuelo. En la grabación los secuestradores comenzaron a gritar “¡Alá es lo más grande!” cuando finalmente la aeronave se estrelló en el campo de Shanksville, Pensilvania. Nadie sobrevivió al impacto.

Al recordar el vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Fundación FirstEnergy realizó una donación de $20,000 dólares al Friends of Flight 93 National Memorial en honor a las víctimas de aquel fatídico día.

El memorial está ubicado en Shanksville, justo en el lugar donde se estrelló el Vuelo 93 de United y marca el lugar de descanso final de los 37 pasajeros y 7 miembros de la tripulación que lucharon contra los cuatro secuestradores.

La valentía de los pasajeros probablemente salvó a cientos más al tratar de impedir que el avión alcanzará el objetivo de estrellarlo contra el edificio del Capitolio de Estados Unidos.

“Nos sentimos humildes ante la valentía de los pasajeros del vuelo 93, que lucharon por recuperar el control del avión a pesar de conocer su probable destino”, dijo Lorna Wisham, presidenta de FirstEnergy Foundation.

“En nombre de todos los empleados de FirstEnergy, nos complace presentar esta donación en apoyo de un monumento que garantice que estos héroes nunca sean olvidados“, dijo Wisham.

