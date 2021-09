Jennifer Aniston y Reese Witherspoon hablan de la nueva temporada de ‘The Morning Show’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este viernes se estrena en Apple TV+ la tan esperada segunda parte de ‘The Morning Show’ y, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon hablan de esta nueva temporada. Para ello eligieron a ‘Despierta América’, programa al que le dieron la exclusiva de ser el único medio en español de entrevistar a las actrices.

Maity Interiano, quien bien podría ser Bradley, el personaje que interpreta Reese, fue quien entrevistó esta dupla que han demostrado en la primera temporada, que cuando las generaciones se unen se vuelven poderosas.

“La primera temporada fue a cerca de una especie de tormenta que se avecinaba, y el gran cambio que estaba a punto de ocurrir en la tele. Y en la segunda se trata más bien de recoger los pedazos después de del cambio radical que sucedió. Nos deshicimos de todos los ejecutivos que miraban para otro lado cuando se hablaba del acoso, y ahora hay muchas mujeres a cargo… Pero no sabemos cómo trabajar juntas de una manera que sea fácil y exitoso”, le explica Witherspoon a Maity.

Jennifer fue una de las actrices de Hollywood más activa a la hora de promover los cuidados para evitar ser contagiados de COVID-19, y la importancia de la vacuna. Por eso Interiano le preguntó cómo fue grabar en tiempos de pandemia.

“Obviamente tuvimos que cerrar y descubrir la nueva forma de volver a la mesa de dibujo, en termino de incorporar COVID, y creo que terminó mejorando la temporada… Pero fue incómodo, era un mundo muy extraño para estar enmascarados, no pudimos ver la cara de nuestro equipo que amamos tanto”, explicó Jennifer.

La dupla de Alex (Jennifer Aniston) y Bradley (Reese Witherspoon), es poderosa cuando trabajan en conjunto, pero puede ser muy destructiva cuando se enfrentan, y sobre la verdadera relación entre ellas, las actrices, les preguntó ‘Despierta América’.

“Fue muy divertido porque conozco a Jen desde hace mucho tiempo, grabamos juntas en la serie ‘Friends’, interpreté a su hermana pequeña… En muchos sentidos nos reíamos y disfrutábamos de esta amistad complicada en la que a veces nos peleamos, pero siempre nos reconciliamos, y nos apoyamos como las buenas amigas que somos”, dijo Reese.

Mientras que Jennifer fue un poco más profunda: “Nosotras solo nos apoyamos las unas a las otras, ella es el Ying de mi Yang, ella realmente es la mujer más trabajadora de Hollywood, estoy tan asombrada con ella y por ella, es una pionera y una inspiración para muchas mujeres”.

Si la primera temporada de ‘The Morning Show’ cautivó al mundo entero, la segunda promete superarla, y sobre el por qué del éxito de esta serie Reese le contestó lo siguiente a Maity.

“Creo que el programa matutino aborda el problemas del entorno laboral con el que las mujeres y las personas de color y todos han estado lidiando durante mucho tiempo, pero realmente no ha habido un programa literalmente sobre cómo navegamos en eso. Hablamos de todo, y creo que es divertido verlo porque tiene ese tipo de dinámica geniales donde son divertidas de ver”.

La primera temporada, ronda sobre el acoso sexual, el abuso de poder, Interiano quiso saber si Aniston había lidiado con una situación tan desagradable como esa.

“Yo me siento muy afortunada de tener los pequeños fragmentos del abuso del poder, no he tenido una experiencia personal real o terrible con eso, excepto por hace 15 años había lugares donde no estaría y en los que puedo estar hoy… Eso es solo persistencia en lo que hago, en lo que quiero hacer, tengo sueños de cosas que me entusiasman en el negocio“, concluyó.

“The Morning Show’ se estrena este próximo 17 de septiembre por Apple TV. Dos días después, el domingo 19 de septiembre a las 8/7 AM Centro, ‘Despierta América’ debuta con ‘Despierta América en Domingo’ conducido por María Antonieta Collins, Jackie Guerrido y Raúl González, con Carolina Rosario en las noticias.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A LAS PROTAGONISTA DE ‘THE MORNING SHOW’: