Britney Spears cierra su cuenta de Instagram y preocupa a sus fans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Britney Spears ha vuelto a dar de qué hablar por su actividad en redes, aunque en esta ocasión se trata de su salida definitiva de una de las plataformas más usadas en la actualidad, Instagram. La tarde de este martes, la intérprete de “Toxic” eliminó su cuenta en dicha red social, causando revuelo entre sus fanáticos. ¿Cuál fue la razón detrás de su decisión? Sigue leyendo para enterarte.

A solo dos semanas de que se lleve a cabo la audiencia judicial que podría determinar si permanece o no en la tutela ordenada por la corte, Spears se volvió tendencia en redes sociales tras dar de baja su cuenta en Instagram.

Por supuesto, esta medida causó conmoción entre sus seguidores y aquellas personas que se han mantenido al pendiente de sus pasos a través de dicha red. Una de las primeras teorías que surgió fue aquella que señalaba que Britney Spears habría sido obligada a deshacerse de su plataforma.

Sin embargo, dicha teoría fue desechada rápidamente luego de que una fuente cercana a la famosa comentara que se trató de una decisión propia y de algo que “quería hacer desde hace un tiempo”.

“Se está tomando un descanso, como lo hacen muchas celebridades. Fue su decisión y no se debe leer nada más, ella está en un gran lugar, tanto legal como personalmente”, dijo su abogado, Mathew Rosengart, a la revista People.

Horas más tarde, la cantante de 39 años recurrió a su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos y asegurar que su única intención es disfrutar de su compromiso sin preocuparse por el “qué dirán”: Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

No obstante, a dicha “conmoción” se le suma la expectativa que la audiencia que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre, misma que decidirá el rumbo que tomará la vida de Britney Spears.

Te puede interesar:

Fans de Britney Spears le piden firmar acuerdo prenupcial, luego de anunciar su compromiso con Sam Asghari, él les responde

Jamie Spears ha decidido apoyar el final de la tutela legal de su hija Britney

Britney Spears no se enfrentará a ningún cargo por el altercado con su empleada doméstica