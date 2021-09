Por qué tu pareja te ignora, según su signo del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si tu pareja te ignora sin algún motivo aparente, la astrología puede ofrecer una respuesta a este extraño comportamiento. Cada signo del Zodiaco deja de hablar con su novia o novio por sus propias razones, por ejemplo, hay quienes desaparecen porque no les interesa seguir con la relación, otros se esconden para evitar conflictos o discusiones y algunos más prefieren distanciarse por miedo a entregar su corazón.

Cualquiera que sea el motivo es desconcertante ser ignorados cuando días atrás todo parecía indicar que iba por buen camino. Astrólogos dijeron a Bustle que perder interés no es la única razón que impulsa a los signos a esconderse de sus parejas y revelaron lo que significa que tu pareja deje de hablarte en función de su signo zodiacal.

Si tu pareja es Aries sabrás que es directa y no es de los que esconde sus emociones, dicen los astrólogos, así que cuando te ignora por completo es probable que no sienta más algo por ti o tenga muy adentro de sí un enojo, no contra ti, sino hacia él mismo u otras personas y prefiere no estar frente a ti para no desquitarse contigo.

Cuando un Tauro deja de hablar es porque definitivamente está molesto por algo y siente que su pareja tiene la obligación de intuir la razón de su enojo. El toro es muy obstinado por lo que no te dirigirá la palabra hasta que atines en el motivo que lo llevó a dicho comportamiento.

Los Géminis son conocidos por su naturaleza social, motivo por el que pierden el interés rápidamente en una relación. Si este signo no responde a tus mensajes es porque su mente podría estar centrada en otro objetivo.

Es un signo protector de sus seres queridos y el hogar, cuando calla es porque dices o haces algo que ha lastimado a una persona que aprecia. También sentirás su desprecio si hieres sus sentimientos de alguna manera.

Un Leo dejará de hablarte para llamar tu atención. Es probable que no se sientan valorados como ellos lo esperan o piensan que no te esfuerzas lo suficiente para agradarles.

Si algo va mal en la relación, Virgo es de los que lo expresa y trata de solucionar los problemas, pero si no ven disposición en su pareja, comenzarán a alejarse al punto de ignorarte por completo.

Libra es de los signos que deja de dar señales cuando hay algo en la relación que va mal. El equilibrio es lo que más aprecia, y cuando este se rompe, prefiere convertirse en un fantasma.

Es un signo misterioso y observador que calla cuando algo les inquieta. Si lo lastimas no se quedará con los brazos cruzados y te devolverá el golpe, pero si no te habla en lo más mínimo es porque lo heriste profundamente.

Sagitario es conocido por ser muy honesto en las relaciones sin importar que sus palabras sean brutales. Cuando están con alguien que les importa hablan para restaurar posibles fallas, pero si sienten que ya no hay nada más qué ofrecer, desaparecerán.

Un signo ambicioso como Capricornio tiene como prioridad su trabajo incluso por encima del amor, por eso solo estará con alguien que comparta su visión de futuro. Si sienten que están perdiendo el tiempo en la relación, se irán sin dar explicación.

Es un signo que ama su independencia y libertad, motivo por el que suelen rechazar personas pegajosas. Si ven que su libertad se ve amenazada desaparecerán si dejar rastro.

Piscis es un signo sensible, emocional y soñador que ve a todas sus parejas como el amor de su vida, y si desaparecen sin dejar rastro, es porque la aplastante realidad les cayó encima.

