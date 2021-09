Sube a 2 muertos y 13 heridos el saldo del tiroteo en una tienda Kroger en Tennessee

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El saldo de un tiroteo ocurrido el jueves en una tienda Kroger en Tennessee subió a 13 lesionados por disparos y dos muertos, en lo que el jefe de policía Dale Lane llamó “el evento más horrible que ha ocurrido en la historia de Collierville”, según Memphis Commercial Appeal.

What we know about the Collierville Kroger shooting: 4 victims in critical condition: https://t.co/d4MnRURVzn pic.twitter.com/opKv3oV6Je — Commercial Appeal (@memphisnews) September 23, 2021

El tiroteo ocurrió el jueves en una tienda de comestibles Kroger en Collierville, un suburbio en el área metropolitana de Memphis, dijeron las autoridades, que reportaron inicialmente 1 muerto y 12 lesionados.

Los despachadores recibieron la llamada de una situación de tirador activo en la tienda Kroger ubicada en 240 New Byhalia Rd. a la 1:30 p.m. hora local. Los primeros agente de la policía llegaron a la escena a la 1:34 p.m., dijo Lane, y los oficiales comenzaron a despejar el establecimiento, pasillo a pasillo y habitación a habitación.

BREAKING UPDATE: An updated look at the Collierville Kroger scene after a reported shooting



https://t.co/GOJ7UaeiVE pic.twitter.com/VDCpDY3xYB — Action News 5 (@WMCActionNews5) September 23, 2021

Uno de los dos muertos es el pistolero, que fue encontrado en la parte trasera de la tienda, y que falleció por lo que los funcionarios creen que fue una herida de bala auto infligida, dijo Lane.

La policía dijo que había heridos “muy graves” entre los trasladados al hospital. Al menos 14 pacientes han sido atendidos por heridas de bala en hospitales locales. Cinco de esos pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que uno ya fue dado de alta.

Parte de la investigación en curso es la conexión del tirador con Kroger, dijo Lane. “Es con el corazón roto que tengo que estar frente a ustedes hoy”, dijo Lane. “Por favor, mantengan a las familias en sus oraciones”.

Los 44 empleados de la tienda en el momento del tiroteo han sido contabilizados, dijo el jefe del Departamento de Policía de Collierville, Dale Lane, en una conferencia de prensa el jueves por la noche, y señaló que la escena del crimen era “significativa”. Horrific shooting at Kroger in Collierville, TN. I teach a course on criminology at the university and just happen to be in area. pic.twitter.com/Gxa0O5rWFG— Darron Smith (@drdarronsmith) September 23, 2021

Algunos trabajadores se escondieron en congeladores y oficinas cerradas con llave cuando estalló el tiroteo alrededor de la 1:30 p.m. hora local, dijo la policía. Un empleado huyó al techo de la tienda y fue escoltado por la policía a un lugar seguro. Police and worker on the roof during an active shooting at @kroger in Collierville TN. Video owned by USA TODAY NETWORK. pic.twitter.com/A5CcZ1k4Ms— Kim Reis (@KimReis459) September 23, 2021

Las autoridades no han identificado al pistolero ni a las víctimas. Tampoco se ha informado sobre la causa del tiroteo.

Teresa Dickerson, representante de Kroger, dijo que se estaba proporcionando asesoramiento a los empleados de Kroger y que la tienda estaría cerrada hasta nuevo aviso. “Estamos orando por nuestros asociados aquí en Collierville y le pedimos a la comunidad que ore por nosotros mientras atravesamos este momento difícil”, dijo. “Estamos tristes y desconsolados por lo que sucedió aquí hoy”.