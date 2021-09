“Él compra a mi hija”: Mamá de Kimberly Flores dice que Edwin Luna manipula a su hija con dinero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras el polémico y fugaz paso de Kimberly Flores por ‘La Casa de los Famosos’ su vida personal sigue dando de qué hablar, y es que nuevamente su mamá, Becky Colombani, arremetió en contra de Edwin Luna a quien describió como un hombre manipulador.

Fue durante una entrevista con el programa de Telemundo, ‘Suelta la Sopa’, en donde reapareció la mamá de la modelo guatemalteca para alzar una vez más la voz en contra del vocalista de La Trakalosa de Monterrey, a quien acusó de ser el causante de que Kimberly Flores abandonara el reality show debido a que no le convenía que tuviera una participación destacada.

“Él tuvo miedo porque Kimberly estaba muy metida ahí, pudiera ser que estuviera metida hasta las finales o algo así, cosa que a él no le convenía”.

Y no conforme con ello, comparó a la también cantante de genero urbano con Alma Cero, expareja de Edwin Luna, a quien le dedicó una canción tal como lo hizo con su hija componiénole el tema titulado “El amor de mi vida”.

“En lo primero que pensé fue en la manipulación que le estaba haciendo este hombre, la misma cosa que le hizo a Alma Cero que le cantó una canción dedicada a ella”.

Colombani reiteró que su yerno armó un “show perfecto” para lograr que Kimberly decidiera abandonar el programa, sin embargo, destaca que la relación que mantienen es solo por conveniencia.

“Kimberly no derramó ni una lágrima, ella no lo quiere a ese hombre ni él la quiere a ella. Eso que ellos tienen no es amor. Él no le tiene respeto a ella para nada. Él compra a mi hija porque con ella puede hacer todo lo que no hacía con Alma Cero ni con todas las mujeres que ha tenido, pero le está costando muy caro”, añadió convencida.

Finalmente, responsabilizó a Edwin Luna de cualquier cosa que le pudiera causar un daño a su hija, ya que está segura que es capaz de actuar en su contra

“Me la puede dañar, me le hace algo a mi hija, en donde le pase algo a mi hija a él lo responsabilizo de todo”.

