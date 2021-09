El incendio Fawn crece rápidamente en el condado de Shasta y amenaza a miles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A unos 4,000 residentes del condado de Shasta en el norte de California se les dijo que evacúen sus hogares debido al incendio forestal al norte de Redding que ya ha destruido 100 estructuras.

#FawnFire. The Shasta County Sheriff's Office has issued a mandatory evacuation order for all roads east of Interstate 5, north of Old Oregon Trail all the way north to Shasta Lake. Residents must evacuate immediately. pic.twitter.com/Ishah3Xl0Y — Shasta Co. Sheriff (@ShastaSheriff) September 24, 2021

El incendio Fawn se encendió el miércoles por la tarde en el área de las carreteras Fawndale y Radcliff, según Cal Fire.

Una mujer de 30 años de Palo Alto fue arrestada el miércoles y es sospechosa de provocar el incendio, después de caminar entre matorrales, cerca de donde ardía un incendio forestal en el área, informó KCRA.

La “persona responsable está bajo custodia”, dijo el viernes la fiscal de distrito del condado de Shasta, Stephanie Bridgett, en una rueda de prensa en la que anunció los cargos de incendio provocado contra Alexandra Souverneva. Ella dijo que la sospechosa puede estar relacionada con otros incendios en el condado y potencialmente en otras partes de California.

El incendio Fawn ha causado la destrucción de unas 100 estructuras y más de 9,000 siguen amenazadas. El fuego está contenido en un 10%.

#fawnfire from a RDD firefighter off duty at their home. pic.twitter.com/4driffRSc9 — Stuart Palley (@stuartpalley) September 23, 2021

Un creciente ejército de bomberos luchó el viernes contra el avance de las llamas del Fawn Fire al noroeste de Redding, logrando algunos avances y previniendo cualquier destrucción adicional a medida que el fuego se cerraba en 7,000 acres, según KPIX. The #FawnFire has jumped Old Oregon Trail near Union School Rd…thankfully had an escort through that part of the fire where I took this video @KRCR7 https://t.co/aXcMRoVQ1F pic.twitter.com/ru8Qy6Guk0— Mason Carroll KRCR (@MasonCCarroll) September 23, 2021

La defensa exitosa de muchas estructuras se produjo 24 horas después de que varias casas se incendiaran y los recuerdos preciados se convirtieran en cenizas en lo que las autoridades creen que es un incendio intencional. Photos today from the #FawnFire while on assignment for @AP pic.twitter.com/0KTDBAZsI0— Ethan Swope (@EthanSwopePhoto) September 24, 2021

El capitán Chris Harvey, del Departamento de Bomberos de la ciudad de Sacramento, que se desempeñaba como oficial de información pública de Cal Fire sobre el incidente, dijo que un total de 1,663 bomberos están asignados a este incendio.

El gobernador Gavin Newsom dijo el miércoles que el estado ha asegurado fondos federales de emergencia para aumentar los recursos disponibles para combatir el incendio Fawn.

En todo el estado, más de 9,000 bomberos permanecieron asignados a 10 incendios forestales grandes y activos, según Cal Fire.

Los incendios de California han quemado 3,671 millas cuadradas este año, destruyendo más de 3,200 hogares, propiedades comerciales y otras estructuras.