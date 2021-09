Trabajador afroamericano de Google fue sacado de las instalaciones de la firma porque personal de seguridad no creyó que laboraba ahí

Un empleado afroamericano de Google dio a conocer que personal de seguridad de la empresa lo detuvieron en su jornada laboral luego de que alguien lo denunciara. Angel Onuoha, quien es gerente asociado de productos en la compañía y recién graduado de la Universidad de Harvard, por medio de Twitter comunicó que fue detenido por personal de seguridad.

A lot of people keep DM’ing me asking for the full story…



They ended up taking my ID badge away from me later that day and I was told to call security if I had a problem with it. And that was after holding me up for 30 minutes causing me to miss my bus ride home https://t.co/UBzHDC1ugG