Sin ropa interior, Daniella Chávez comparte un video en el que luce sus encantos

Daniella Chávez cuenta con millones de fans en sus redes sociales, pero ahora compartió en sus historias de Instagram un video grabado por ella misma en el que aparece usando un escotadísimo top que reveló su falta de ropa interior. A la vez, con el clip promocionó su perfil en OnlyFans, un sitio en el que está por alcanzar los 100,000 suscriptores.

La bella chilena ha sabido manejar muy bien su carrera, y ahora también modela prendas de la firma Fashion Nova, como lo dejó ver en una de sus recientes publicaciones, en la que luce sus atributos usando un top nude y ajustados jeans.

Daniella siempre ha promovido el empoderamiento de la mujer, y hace algunos días compartió un largo mensaje sobre el tema en su cuenta de Instagram, en el que destacó lo siguiente: “Asumí la responsabilidad de ser una mujer libre, de hacer lo que me gusta y disfrutarlo…Por qué debemos hacer cosas que no nos gustan para tener aceptación ? Lo ideal sería que esa mujer con sus kilos de más, cicatrices etc pueda pararse si quiere al lado de una modelo, y sentirse segura, linda! Si nos admiramos nosotras el mundo nos admira! Si alguien te amará lo hará por quien eres! basta de criticar la otra por cosas que no tienes, porque sí puedes!” View this post on Instagram A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial)

