Investigación halla que más de la mitad de las muertes causadas por la policía no se reportan

Un nuevo estudio que investigó casos de violencia policial que resultó en muerte, muestra que más de la mitad de los asesinatos cometidos por la policía no se denunciaron en los últimos 40 años, y estimó que los afroamericanos tenían 3.5 veces más probabilidades de morir a causa de la violencia policial que los estadounidenses blancos, según ABC News.

Los investigadores compararon los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales (NVSS), un rastreador federal de muertes en Estados Unidos, con tres bases de datos independientes, no gubernamentales y de código abierto: Fatal Encounters, Mapping Police Violence y The Counted.

De 1980 a 2019, hubo 30,800 muertes por violencia policial, que son 17,100 muertes más de las que informó el NVSS, según el estudio de investigadores de la Universidad de Washington publicado en The Lancet.

El estudio encontró que el NVSS reportó menos del 55.5% de estas muertes en general, pero ese porcentaje aumentó al 59.1% cuando se reportaron muertes entre los afroamericanos.

“La violencia policial y el racismo son realmente un problema de salud pública”, dijo a ABC News el autor principal Mohsen Naghavi.

El NVSS no respondió a una solicitud de comentarios de ABC News.

Racismo y violencia contra las minorías

La tasa de asesinatos policiales de víctimas afroamericanas no hispanas fue aproximadamente 3.5 veces mayor que la de las personas blancas no hispanas, y los hispanos tenían 1.8 veces más probabilidades de morir a causa de la violencia policial que las personas blancas no hispanas.

El estudio confirma un patrón de racismo sistémico en la vigilancia policial, que sobre todo agobia a las comunidades de color, dice la coautora del estudio, Eve Wool.

“Incluso cuando estaban desarmados, los afroamericanos experimentaron niveles desproporcionadamente altos de contacto con la policía, incluso por delitos cometidos por blancos y negros al mismo ritmo”, dijo Wool a ABC News.

Los datos de código abierto, que se compilan a partir de fuentes de acceso abierto, como artículos de noticias y registros públicos, suelen ser más completos cuando se trata de rastrear este tipo de incidencias, según Neghavi y Wool.

Incluso con datos más completos, dicen, hay mucha más investigación por hacer sobre la violencia policial.

El estudio no tuvo en cuenta las víctimas no mortales o las incidencias de brutalidad policial, y los identificadores de género binarios en los datos no permitieron el análisis de la discriminación por motivos de género contra personas de identidades transgénero o no binarias.

