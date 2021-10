Adamari López es destrozada en redes por los fans de ‘Hoy Día’ luego de lucirse en vestido blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López ha provocado tremendo revuelo en las redes sociales del matutino “Hoy Día” luego de que se luciera en un vestido blanco, que no ha sido del agrado de sus admiradores, que casi de inmediato le hicieron llegar sus fuertes comentarios.

La consentida presentadora que se ha ganado el gusto del público gracias a su encantadora sonrisa y carisma sin igual a lo largo de su exitosa carrera, hace meses que se ha anotado un logro más que la ha colocado entre las favoritas y es que ha transformado su cuerpo y su vida, luciendo espectacular.

Por lo que con su nueva y delgada figura se ha tomado varios riesgos en cuanto a su vestuario que usa para las grabaciones del show de Telemundo, López siempre se ha mostrado como alguien interesada en la moda y las tendencias de temporada, pero todo indica que algunos de sus arriesgadas opciones no han gustado a sus fans.

En una reciente publicación a través de la cuenta de Instagram oficial del programa, se ha compartido una imagen de ‘La Chaparrita’ donde se luce en un vestido blanco con algunos volados en las mangas y de tela fresca.

Las reacciones y fuertes comentarios no se hicieron esperar por los usuarios de la red social que rápidamente comenzaron a dejar sus opiniones sobre el ‘outfit’ bajo la publicación, donde se le dejaron ir hasta la yugular por su decisión de atuendo.

“¿Porque siempre vestidos de niñita chica con vuelitos? No, no me gusta”, “Otro vestido para el bautizo”, “Que vestidos tan feos”, “Me disculpan pero ¿qué le pasa a la modista de esta señora Adamari? No la sabe vestir se mira super mal con todos los vestidos que le ponen”, han expresado en la red social.

Pero no todo han sido malos comentarios algunos fieles seguidores de la famosa, han salido a su defensa, haciéndole ver que con lo que sea que traiga puesto luce espectacular.

“Ada te ves muy linda, parece de casa real, con elegancia y distinción, qué pena qué la gente no aprecie la categoría y el buen gusto”, le expresó un fan.

