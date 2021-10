En top y sin ropa interior, Livia Brito baila sensualmente y pregunta si se le vio de más

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que terminaron las grabaciones de la telenovela “La desalmada”, Livia Brito ha estado publicando muchos videos en TikTok; uno de los más recientes la muestra bailando sensualmente el tema de reguetón “La old skul” de Rauw Alejandro, mientras usa un top de color amarillo que dejó ver que no llevaba ropa interior. Incluso escribió la siguiente pregunta a sus fans: “Ahahaha, creo que se me vio una amiga!! Comenta bebé, se vio??? 🙈🙈🙈 qué penaaaaa”.

Hace algunos días la bella actriz cubana compartió en Instagram un clip en el que aparece haciendo el reto de “el juego del calamar”, para después terminar bailando, antes de abordar un helicóptero en el que viajaría a Valle de Guadalupe.

A Livia le encantan los caballos, y obtuvo más de 200,000 likes gracias a una imagen en la que aparece modelando junto a uno. Ella dejó ver que debajo de su saco usaba sexy lencería de encaje, y escribió el mensaje: “Nunca te rindas, que la vida se trata de eso… 🥰 siempre me han encantado los caballos pero ahora que estuve más de cerca conviviendo con ellos se me hace un animalito hermoso, amoroso, juguetón y sobre todo que nunca se rinde”. 🐎 View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

