Kim Kardashian debuta como presentadora de SNL y se burla de su famoso video

Kim Kardashian ha dejado a sus fans sorprendidos al aparecer en un estupendo debut como conductora del programa de comedia por excelencia “Saturday Night Live”, donde además dejó a muchos con la boca abierta al abordar ciertos incómodos momentos de su vida con mucho humor.

La ex pareja del rapero Kanye West no temió a las burlas y polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo de su vida, por lo que no ha tenido ningún problema en abordar temas como su película pornográfica hace algunos años, que algunos usuarios de internet aseguran es lo que la llevó a la fama.

“Si, también estoy sorprendida de estar aquí”, ha sido la frase con la que ha dado inicio al tradicional monólogo donde por años los invitados especiales han usado como plataforma para abordar ciertos incómodos temas a través de la comedia como en esta ocasión Kardashian.

Ella les ha asegurado al público que se encontraba presente y a los televidentes que se encontraba confundida por la invitación, pues no entendía porque los productores del show le habían extendido la invitación, si desde hace años que no tenía un debut de película, aclarando que la única película que había realizado ella ni siquiera se enteró que iba a salir a la luz pública.

La estrella del reality “Keeping up with the Kardashians” se lució durante su participación y ha recibido buenas críticas por parte de los usuarios de las redes y fans del show, ella lució su espectacular belleza en un atuendo en color rosa y llevando su cabellera larga y alisada.

