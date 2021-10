Carolina Sandoval se ha mostrado ‘en vivo’ con impactante escotazo en vestido amarillo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha dejado a sus millones de seguidores sorprendidos por lo espectacular que luce en un escotado vestido amarillo mientras se encontraba en un ‘en vivo’.

La polémica ex presentadora de televisión ha cautivado con su más reciente look con el que se ha dejado ver en su cuenta de Instagram durante su ya popular “Almuerzo con Caro”, aunque en esta ocasión no se ha aparecido disfrutando de sus alimentos, si no que ha revelado como ha sido la experiencia de buscar el atuendo perfecto para su reciente visita a la Casa Blanca.

La empresaria se ha mostrado en un vestido largo color amarillo con tela fresca, ha utilizado cinturón, para acentuar su cintura pero lo que mas ha llamado la atencion de sus fans ha sido su escotazo, haciendola lucir fenomenal.

“Un almuerzo de lujo con My red dress Official la mejor forma de entender que la moda no es gastar dinero…nuestro lema es viste inteligente. Que felicidad compartir con ustedes mis alegrías y triunfos desde la sinceridad y la honestidad sin censura y con la gente que amo”, ha expresado bajo la publicación.

Usualmente la “Reina de la Faja” se enfrenta a fuertes críticas por sus extravagantes atuendos, pero en esta ocasión ha sido todo lo contrario pues no han dejado de llegar halagos y muestras de cariño hacia la famosa.

“Ese vestido te queda espectacular”, “Me encantas, siempre fabulosa”, “Estás divina Caro y con ese vestido pareces una Primera Dama”, “Bella lo mas bonito que tienes tu sinceridad muchas bendiciones y que sigan los triunfos”, le han escrito algunos usuarios de la red social.

