En ropa interior y tacones, Zuria Vega impresiona con su habilidad en el pole dance

Zuria Vega ha sorprendido a todos al compartir en sus historias de Instagram un video en el que aparece en ropa interior y tacones, practicando pole dance como preparación para su personaje en la serie de Netflix “La venganza de las Juanas”. Ella escribió en la publicación su respuesta a la pregunta que le hicieron sus fans acerca de cuánto le costó aprender ese baile: “Es muy difícil pero es lo máximo. Mucha perseverancia y disciplina, y tuve al mejor equipo”.

En su cuenta de esa red social la actriz mexicana publicó una fotografía de una escena de la serie, en la que interpreta a “Juana Manuela”. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Espérame aquí … no te muevas. El que entendió es por que ya la vio …”

En una reciente entrevista, Zuria declaró que no recurrió a dobles para sus escenas en las que baila en el tubo: “Fue un trabajo físico muy intenso, el pole dance es de mucha disciplina, es muy mental, aunque se vea muy físico, es muy mental y frustrante. Hay que ser perseverante y me aferré apara no tener un doble, lo que me importaba del personaje es que no se quedara en que sólo baila bien”. View this post on Instagram A post shared by zuria, my life (@lifezuriavega)

