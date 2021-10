En tanga de hilo, Sofía Castro impresiona con su escultural cuerpo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la más reciente fotografía que publicó en sus historias de Instagram, la actriz Sofía Castro ha dejado en claro que a sus 24 años cuenta con una figura escultural, ganada a base de una extenuante rutina de ejercicios y una dieta sana. En la imagen ella aparece en la playa, usando un microbikini con tanga de hilo y un sombrero.

En otra foto que compartió -en la que posa en un baño, mostrando sólo su torso-, la hija de la actriz Angélica Rivera escribió: “Me ha costado mucho tener estos resultados, pero la clave es la disciplina y constancia, y claro que hay días que no quiero entrenar…pero todo esfuerzo vale la pena. Yo me he enamorado del ejercicio y ha sido un camino diferente, pero me ha dado mucho no sólo en lo físico, también en lo mental”.

En las redes sociales se ha comentado últimamente el gran parecido entre Sofía y su famosa madre; ambas acudieron hace algunos días a un concierto de Maluma, mostrándose muy felices y dejando ver lo semejante de sus facciones. View this post on Instagram A post shared by Hoy Toca Oficial (@hoytocaoficial)

