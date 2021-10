Diego Boneta deja a todos sus fans impactados por el video musical donde luce ¡igualito a Luis Miguel!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Diego Boneta ha dejado a sus millones de seguidores en redes sorprendidos con una reciente publicación donde se muestra recreando uno de los videos musicales más recordados de los noventas.

El actor mexicano que ha tenido una épica transformación para representar a uno de los cantantes de la música latina Luis Miguel dentro de su serie autobiográfica por Netflix “Luis Miguel:La Serie”, que está a punto de estrenar su tercera y última temporada.

Es por esto último que el también cantante ha subido a su cuenta de Instagram oficial un video musical de la exitosa canción de Luismi “Cómo es posible que a mi lado” donde logra recrear a la perfección cada escena del videoclip original, pero lo que ha dejado a sus seguidores impactados es que Boneta luce exactamente igual al ídolo de México.

El joven actor que se ha ganado el respeto del público por el excelente trabajo que ha venido realizando dentro de este proyecto desde hace años, pues no solo ha adoptado los manerismos de “El Sol de México”, sino que también ha podido interpretar con su propia voz algunas de las canciones más representativas en la carrera del cantante.

Dentro de las imágenes se ha caracterizado no solo la imagen de Diego en vestuario muy parecido al usado en el video original, también lo colorido del escenario, el movimiento de las cámaras, su cabello, todo luce idéntico.

Las reacciones de sus millones de admiradores no han tenido freno alguno con sus reacciones desde que fue publicado el video al momento acumula más de 700 mil reproducciones.

“Este video es tan wtf en la historia de los vídeos de Luis Miguel, pero amo que lo hayan recreado igualito”, “Este video es impresionante sinceramente. La similitud del mismo porque es casi idéntico, no solo el look y apariencia de Diego, sino hasta en el look de las modelos porque parece que son las mismas”, “¡Wow! ‘¿Cómo es posible’ que cantes tan igualito a Luis Mi? ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Can’t wait to watch the last season!”, expresaron algunos usuarios de la red social.

