Black Friday: Best Buy lanza venta anticipada de ofertas el jueves con garantía de precio

Las ventas del Black Friday de Best Buy comenzarán, otra vez, de forma anticipada este año. Las tiendas de la firma darán inicio a la temporada de ofertas con una venta de cuatro días empezando el próximo jueves 19 de octubre.

Posteriormente, hará su venta del Black Friday el 19 de noviembre, esto es, una semana antes del Black Friday. Las ofertas del próximo jueves tendrán una “garantía de precio del Black Friday”, si es que el producto baja de precio.

Una de las mejores ofertas que Best Buy tendrá es un televisor inteligente Samsung 4K de 70 pulgadas por $599 dólares, un ahorro de $150 dólares, igualmente habrá Chromebooks a tan solo $99 dólares.

La compañía de artículos del hogar y electrónicos es una de las primeras en anunciar sus planes para el periodo de fiestas, Sam’s Club anunció que estaría duplicando el número de eventos de ahorros que realiza y Amazon inició una venta anticipada.

Se recomienda que los consumidores comiencen a comprar regalos navideños antes del Día de Acción de Gracias y el Black Friday, que a menudo se considera el inicio oficial de la temporada de compras navideñas.

Best Buy informó que, durante su venta adelantada de cuatro días, tendrá cientos de ofertas disponibles de la tecnología más actual, desde audífonos hasta computadoras portátiles y más.

Los miembros del programa Best Buy Totaltech, que cuesta $199.99 dólares al año, y el programa gratuito de lealtad My Best Buy, obtienen acceso a “ofertas especiales la mayoría de los lunes durante la temporada”.

Respecto a la “Garantía de precio del Black Friday” aplicará únicamente en artículos seleccionados que se hayan comprado durante la venta de cuatro días. Los artículos que califiquen se identificarán en el sitio web y en la etiqueta de precio de la tienda con un mensaje de “Black Friday Price Guaranteed”.

Los miembros de lealtad de My Best Buy y Best Buy Totaltech obtendrán automáticamente la diferencia de precio y los reembolsos están programados para el 15 de diciembre.

De acuerdo con Best Buy quienes no son miembros pueden obtener un reembolso, si el precio baja antes del Black Friday y los clientes no son miembros de My Best Buy o Best Buy Totaltech, también pueden recibir un reembolso visitando la tienda más cercana o comunicándose con el equipo de atención al cliente y solicitando un ajuste de precios bajo la Garantía “Price Match Guarantee”,es decir, la garantía de igualación de precios.

