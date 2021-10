Disney atrasa los estrenos de “Black Panther 2” e “Indiana Jones 5”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La espera para disfrutar de algunas de las historias más aclamadas del cine en esta década se ha alargado, así lo dio a conocer The Walt Disney Co. a través de un comunicado en el que reveló el retraso de varios estrenos que tenía programados, incluyendo títulos como “Black Panther”, “Indiana Jones” y “Ant-Man”.

De acuerdo al gigante del entretenimiento, la quinta entrega de la saga Indiana Jones, dirigida por James Mangold y producida por Steven Spielberg, se retrasará casi un año y llegará a los cines en junio de 2023.

Disney retrasa 'Doctor Strange 2', 'Thor 4', ‘Black Panther 2' e ‘Indiana Jones 5' entre otras películas. 🎬😱🍿



DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (Disney) anteriormente fechada el 25/3/22 se traslada al 6/5/22



(Ver más abajo) pic.twitter.com/pefpiD5iRm — Movie Squad (@MovieSquadPR) October 18, 2021

Asimismo, otra de las cintas más esperadas del año se vio afectada por los cambios; se trata de Black Panther: Wakanda Forever, cuyo estreno estaba programado para julio del 2022 y ahora se agendó para el mismo año pero en diciembre.

Lamentablemente, esos no fueron los únicos títulos que sufrieron cambios, pues historias como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania también serán vistos varios meses después de lo previsto.

Disney ha movido su calendario de estrenos a partir de 2022. Así quedan las nuevas fechas:



-Doctor Strange 2 / 25 de marzo a 5 de mayo

-Thor 4 / 6 de Mayo a 8 de Julio

-Black Panther 2 / 8 de julio a 11 de noviembre

-Indiana Jones 5 / 29 de Julio de 2022 a 30 de junio de 2023 pic.twitter.com/T8BuDoZuZR— Estudio D (@EstudioDOficial) October 18, 2021

Otro de los grandes anuncios de Disney fue su decisión de estrenar sus películas en las salas de cine antes de que estas hagan su debut en su plataforma de streaming, hecho que se atribuye a su reciente disputa legal contra la actriz Scarlett Johansson por el lanzamiento simultáneo de “Black Widow” por Premiere Access en Disney+.

Te puede interesar:

Scarlett Johansson llega a un acuerdo con Disney para cerrar su disputa

Disney expandirá su acuerdo comercial con Target, pero cerrará 60 tiendas en EE.UU.

Disney despide al actor Juan Pablo Medina tras perder su pierna por trombosis