El Canelo Team tiende su mano para conseguir los donantes de sangre que necesita el boxeador mexicano Moisés Fuentes

El mundo del boxeo ha mostrado su lado más solidario por el estado de salud del mexicano Moisés Fuentes. El púgil azteca fue víctima de un brutal nocaut el sábado 16 de octubre en su pelea contra David Cuéllar. Fuentes se encuentra delicado de salud y desde el Canelo Team colaboran para encontrar los implementos necesarios para su recuperación.

Para toda la comunidad del boxeo hagamos una cadena de oración por la recuperación de nuestro amigo moi fuentes que está delicado de salud después de su pelea de anoche🙏🏻🙏🏻#fuerzamoisito🇲🇽 — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) October 17, 2021

“Familia boxística, Moisés Fuentes nos necesita. Necesitamos donadores de plasma, tipos de sangre B Negativo y O Negativo, para el paciente Moisés Fuentes, Hospital Amerimed, Cancún“, escribió Eddy Reynoso a través de su cuenta de Instagram.

Además, el entrenador de Saúl Álvarez difundió los contactos del hospital y los familiares más allegados al púgil azteca para quienes puedan donar.

Un fatídico sexto round para Moisés Fuentes

El mexicano Moisés es de la categoría súper mosca y se enfrentó en un combate contra el “General” Cuéllar. Sin embargo, en el sexto round Fuentes cayó a la lona tras el golpe de su contrincante. Rápidamente Fuentes tuvo que ser trasladado al hospital y fue intervenido quirúrgicamente de emergencia con la finalidad de removerle un coágulo que tenía en el cerebro.

VICIOUS KO BY DAVID CUELLAR 🥊💥😬. Praying Moises Fuentes is okay 🙏🏾 pic.twitter.com/FAw12tyWQ5— Extra Slutty Olive Oil 🫒 (@ChillsforReal) October 17, 2021

“Estamos en oración por nuestro hermano Moisés Fuentes”, expresó Román “Chocolatito” González, último boxeador que llevó a la lona a Moisés Fuentes. The WBO family is keeping Moisés Fuentes in its thoughts and prayers, following news that the former Champion underwent emergency surgery following his knockout loss to David Cuellar in Cancún, México, last Saturday. Get well soon, Champ. pic.twitter.com/li4KaWzjce— WBO (@WorldBoxingOrg) October 17, 2021

