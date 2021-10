Incendios en California: Alisal contenido en un 93% y los del Complejo KNP se mantienen en 55%

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de quemar más de 17,000 acres en menos de una semana, los bomberos finalmente están controlando con éxito el incendio Alisal en las montañas de Santa Ynez, en Santa Bárbara, California. Las autoridades pudieron evitar que el fuego se esparciera en una tarea en la que el clima fresco y lluvias puntuales hicieron su parte.

Alisal tuvo un inicio explosivo la semana anterior, cuando en menos de 24 horas duplicó su tamaño y los bomberos temieron que se pudiera convertir rápidamente en un gran incendio como los del Complejo KNP, que siguen ardiendo un poco más al noreste de Santa Bárbara y que solo está contenido en un 23% hasta el momento.

Spanish translation of the #AlisalFire daily update for Tue, Oct. 19. pic.twitter.com/DDapIsZQfB — Los Padres NF (@LosPadresNF) October 19, 2021

Los bomberos continúan trabajando en líneas de contención alrededor del fuego para evitar incidentes. Hasta este martes en la tarde la cifra de control sobre el incendio es del 93% pero se prevé que en los próximos días esté totalmente sofocado.

A pesar de que todavía no está claro el por qué inició el incendio, hay cerca de 1,700 efectivos trabajando en la zona evaluando daños y comenzaron las labores de limpieza en las montañas de Santa Ynez.

Tomando en cuenta la contención del incendio Alisal, las autoridades locales levantaron todas las advertencias por fuego y evacuaciones en el lugar.

Por otra parte, los incendios del Complejo KNP siguen arrasando parte del Parque Nacional de las Secuoyas y el Kings Canyon. Hasta ahora, solo ha sido contenido en un 55% desde que inició a principios de septiembre producto de la caída de un rayo en la Sierra Nevada. Aided by cooler weather & some rainfall, #fire crews & personnel have made progress on the #KNPComplexFire, now 55% contained. While the weather conditions may be improving, #wildfireseason is still here & it's always smart to be prepared: https://t.co/GgKHoT1VMt #DefyDisaster pic.twitter.com/9OPzjj5FUv— DefyDisaster (@DefyDisaster) October 19, 2021

Hasta este martes, los incendios al norte de Los Ángeles han consumido casi 90,000 acres. Incluso, las autoridades locales indican que varias de las milenarias secuoyas sucumbieron ante el fuego y que hay miles que siguen amenazadas.

