El FC Barcelona y el PSG harían un intercambio de futbolistas con la intención de mantenerle la sonrisa a Lionel Messi

Sergio “Kun” Agüero continúa con su travesía en el fútbol de Europa. El ex delantero del Manchester City llegó al FC Barcelona con una ilusión: jugar junto a Lionel Messi. Sin embargo, aquel deseo se vio frustrado luego de que “La Pulga” se marchara al París Saint-Germain. No obstante, Agüero tendría una nueva oportunidad de reunirse con “Leo”, pero esta vez en el PSG.

De acuerdo con informaciones del medio catalán El Nacional, Sergio Agüero podría reunirse con Lionel Messi en el fútbol francés. Los reportes indican que el actual delantero del FC Barcelona sería una moneda de cambio en un trueque por un jugador del Paris Saint-Germain.

En este sentido, esta transacción se llevaría a cabo para el mercado de fichajes luego de que la temporada termine en 2022. El “Kun” saldría de España para jugar en el Parque de los Príncipes y, a cambio, el FC Barcelona recibiría al polémico delantero albiceleste Mauro Icardi.

El equipo francés quiere blindar a su nueva estrella que viene de marcar dos goles en la UEFA Champions League. En este sentido el club querría mantener un buen clima dentro del vestuario y, para nadie es un secreto, la gran relación que mantiene Sergio Agüero con Lionel Messi.

Por lo pronto, el "Kun" se reintegra paulatinamente al conjunto blaugrana luego de sufrir una lesión poco después de su fichaje que le impidió debutar al inicio de la temporada. Aunque aún falta mucho para el periodo de traspasos de verano, sin duda alguna esta transacción seria un "ganar y ganar". El Barcelona tendría a un jugador cinco años más joven en el frente de ataque y el PSG mantendría a Lionel Messi con una sonrisa en su rostro.

